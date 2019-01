Mama dveh sinov ostala sama v 100 let stari hiši

Družina iz Vojnika živi v hiši, stari več kot 100 let. Hiša ima dotrajane stene, vlaga napada vsak prostor v hiši. Zato sta oče in mama začela obnavljati družinski dom, a je avgusta lani voda poplavila kuhinjo in družina je bila z borbo znova na začetku, vse do usodnega lanskega 30. novembra. Takrat je mama ostala sama z dvema fantkoma in razpadajočo hišo.

V kolikor želite dodatne informacije glede materialne oblike pomoči ali donacij, pišite na elektronski naslov info@dobri-ljudje.si ali pokličite 08 205 70 16. Več informacij o projektu najdete na www.dobri-ljudje.si.