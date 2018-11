Mama in sin si delita dedno bolezen

V Materinskem domu boste našli mamice z mladoletnimi otroki, starimi do 14 let, ki so se znašle v stiski. Ena od njih je tudi Vesna, mamica 12-letnega fanta, 8-letne deklice in 3-letnega dečka. Ko sva se srečali, je imela na mizi pripravljene slike in skice svojega najstarejšega sina."To je sam narisal, imel je že razstavo in celo nekaj zaslužil," je ponosna na očitno nadarjenega fanta, ki se je sam izmojstril v risanju stripovskih podob. "Kadar je tu preveč ljudi, se sin kar umakne v sobo," o življenju v isti hiši s sedmimi materami z otroki pove Vesna. Tu je zaradi družinskega nasilja, a je o tem, kaj se je dogajalo, redkobesedna: "Bilo je psihično in fizično nasilje."

Materinski dom ženskam, ki so se znašle v stiski, streho nad glavo nudi največ eno leto. To obdobje podaljšajo le v izjemnih primerih. In prav njena zgodba je ena teh. Od svoje mame, ki je umrla stara komaj 29 let, je podedovala redko dedno bolezen, imenovano familialna adenomatozna polipoza. Za to bolezen je značilno zgodnje pojavljanje številnih polipov v debelem črevesu, in ker so ti zgodnja predstopnja raka debelega črevesa in danke, je verjetnost nastanka raka zelo velika. Vesni so debelo črevo odstranili, ko je bila stara 16 let, njenega 12-letnega sina pa zdaj čaka prva operacija. In ker bo ta prav v času, ko se družini izteka varnost materinskega doma, bodo svoje bivanje tu smeli podaljšati še za tri mesece, "da bo sin lahko okreval v okolju, ki mu je domače, in ne bo hkrati doživljal še stresa selitve."

Zaradi dedne bolezni in posledic operacije ji je invaldiska komisija predpisala omejitve pri zaposlitvi, ne sme se vzpenjati na visoka mesta, izmenično mora delati sede in stoje in ne sme dvigovati bremen, težjih od pet kilogramov."S takimi omejitvami bo težko," razmišlja o prihodnosti:"Bila sem čistilka in prodajalka. Kot čistilka ne morem več, ker tam dviguješ, mogoče blagajničarka, to bi mogoče šlo." Zaveda se, da ljudje ne vedo, kako je živeti s socilano pomočjo: "Pomojem ne vedo, ker mislijo: ta od države dobiva, pa doma je. Saj jaz bi rada, nikoli nisem bila lena, samo zadnje čase me zdravje malo heca."

Mamici so izjemno pomagali v Društvu za nenasilno komunikacijo. Tam je ena od sodelavk prva prepoznala, da mora Vesna nujno oditi iz domačega okolja, kjer je živela. In tam so ji prvič povedali tudi za Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje. "Pomagajo mi s hrano in z oblačili za otroke," opisuje pomoč, ki jo dobi v Mostah. "Zame so carji, res!" Kar pa ji največ pomeni, je dejstvo, da ji tam prisluhnejo, pove z nasmehom: "Da te nekdo posluša, sploh, če tega nisi bil nikoli vajen, prav dobro ti je pri srcu, res!"

Pot do lastnega stanovanja

V lanskem letu so ji na CSD nakazali previsoko socialno pomoč, ki jo mora vračati, zato zdaj dobi manj sredstev od države. Znesek je bil na neki točki celo tako nizek, da ji je zmanjkalo za hrano. Takrat ji je na pomoč takoj prisokočila ZPM Moste. Ker oče otrok ne plačuje preživnine, je pred kratkim začela prejemati izplačila iz preživninskega sklada. Za dečka, ki je mlajši od 6 let, je določen znesek 75, 09 evra, za druga dva, ki sta mlajša od 14, pa 82,59 evra. To je skupaj z otroškim dodatkom in socialno pomočjo ves prihodek družine. Zdaj, ko v materinskem domu nima veliko stroškov, gre, ko bo čez nekaj mesecev na svojem in bo morala plačevati najemnino in stroške, bo težje. Brez pomoči se bo še prehitro znašla v stiski, z njo pa trije mladoletni otroci, zato jo v ZPM Moste pri samostojni poti celostno podpirajo. Vse zato, da bi se prebila iz spirale revščine, ki njeno družino že predolgo vklepa.

Veriga dobrih ljudi

Vesnina zgodba lahko postane zgodba o uspehu, če bo pravi čas dobila pravo pomoč. Ne le oblačil in denarja, ampak psihosocilano podporo in vse veščine, ki jih potrebuje, da se uspešno vrne na trg dela. To njeni in drugim družinam z mladoletnimi otroki omogoča Veriga dobrih ljudi. Zato jim pomagajmo zdaj, da jutri ne bodo več potrebovali pomoči.