To jutro me je zvonjenje telefona presenetilo še v pižami."Moje žene ni več, gospa. Odšla je, za vedno." Na drugi strani hlipajoče razlaga moški glas. "Saj me poznate, dve leti sva z ženo prihajala k vam," hiti pojasnjevat. Brskam po možganih, kdo bi lahko bil, medtem pa gospod pove vso žalostno zgodbo. V zadregi ga ponovno povprašam po imenu. A gospod ne sliši, ne zmore in nadaljuje s podrobnostmi: "Ne bom zmogel sam. Hči je še majhna, komaj dobri 2 leti ima. Večja hči se je že odselila k fantu, ne morem pričakovati, da bo skrbela za tako malega otroka. Mama je počakala, da je zaključila šolo, da je ne bi bremenila njena smrt ob najpomembnejšem izpitu." Ponovno vprašam za ime, a gospod me v stiski ne sliši. Ko izlije vse svoje strahove in občutke, šele prideva do imena.

Spomin takoj navrže dejstva. Mamico sem tistega zimskega dne pred dvema letoma sprejela v pritličju, saj je z dojenčico prišla direktno iz porodnišnice in ne bi zmogla niti ene stopnice. Mož je v rokah držal malo štručko, ki je neumorno jokala. Mamica je utrujeno sedla. Povedala je, da je poporodno slabo počutje posledica onkološke bolezni, ki so jo ugotovili v času poroda in po njem. Z možem in mladostnico so tedaj živeli v nujni bivalni enoti, saj se jim je tik pred porodom pripetilo, da so izgubili streho nad glavo. Najemodajalec se je odselil v tujino in prodal stanovanje praktično čez noč. Ostali so na cesti. Takrat sta mesto ter stanovanjski sklad imela toliko posluha, da sta družini takoj uredila namestitev, da bi mamica odšla mirna na porod. Toda nujni bivalni prostor, ki so ga tedaj imeli, mamici ne bi dopuščal počitka, ki ga je zares potrebovala. Bil je utesnjen – tako soba kot kuhinja so bili en sam prostor.

Za družino so bili to res težki časi. Ob hudem bolezenskem stanju je gospa potrebovala primeren prostor za miren počitek. Tedaj sem bila zares vesela takojšnje podpore in pomoči Ljubljanskega stanovanjskega sklada, ki je s pomočjo Mestne občine Ljubljana mamici znova takoj omogočil dodatne prostore. Dve leti in pol smo bili povezani, saj smo družini pomagali na različne načine (plačila položnic, pomoč v Botrstvu srednješolki, ponudili smo psihosocialno pomoč onemogli mamici, jih materialno oskrbovali, pomagali do alternativnih zdravil), da je družina zmogla sprejeti realnost mamine napredujoče bolezni.