Mama samohranilka zbolela za rakom in ostala brez službe

Ko so ji raka odkrili, je ta že prešel na bezgavke in deloma na medenico. V njenem majhnem, a čistem stanovanj u sem jo obiskala ravno v času, ko se je vrnila s pregleda pri zdravniku, kjer so ji opravili pregled z magnetno resonanco. Znova so opazili spremembe na medenici. "Zelo me je strah," priznava 35-letnica, ki še čaka na izvide, ki bodo ali potrdili njen najhujši strah, da se je rak vrnil, ali ga dokončno pregnali.

Dokler ne ve, ne more zadihati. Čeprav si želi znova v šolo, da bi se prekvalificirala in priučila novega poklica, ki ga bo lahko opravljala kljub svoji bolezni, tega ne more, dokler ne konča zdravljenja. To pomeni, da si ne more poiskati službe in zato tudi ne more do dohodka, ki bi njej in 6-letnemu sinu omogočil dostojno življenje. "Ta trenutek dobim 330 evrov plus otroški dodatek." Ta nanese še dodatnih 140 evrov. To je vse, s čimer morata preživeti mesec. S tem pa pridejo tudi dnevi, ko je na robu obupa: "Veste, velikokrat padeš v take misli, da si rečeš, da ne zmoreš več, da si čisto na dnu. Ampak otrok me drži pokonci, on je tisto, kar mi daje pogum in moč, da grem naprej." Na vprašanje, ali kdaj tudi ponoči ne spi in premišljuje o prihodnosti, odgovarja: "Vsak večer. Sploh zdaj, ko čakam izvide."