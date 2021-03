Mama treh otrok ostala brez noge, na drugi se bori z odprto rano

"Ne moreš si predstavljati, da bo nekoč prišlo kaj takega. Imela sem rane, ampak je bilo lažje kot je zdaj, ko ostaneš brez noge in ne moreš niti hoditi," nam svojo stisko zaupa 39-letna Nataša Kirn. Ko je bil najmlajši otrok star komaj štiri leta, se ji je na nogi pojavila prva živa rana. Kmalu zatem se je zgodba ponovila še na drugi nogi. Zdravniki so ji sicer na nogo dajali zdravila in prevezo, presaditve ali česa drugega pa nič.

Tretja nosečnost ji je poleg veselja prinesla tudi nosečniško trombozo. Zdravniki še danes ne vedo, ali ji je prav to stanje pustilo posledice. Leta so minevala in rane se niso zacelile. Lanskega oktobra pa so se Nataši pojavile bolečine v levi nogi. Zdravnikom ni preostalo drugega kot amputacija. Najprej so ji amputirali palec, ampak ni ostalo pri tem.

Sledili sta še dve operaciji in konec leta je Nataša ostala brez dobršnega dela noge. "To so bile takšne bolečine, ko te trga v prstih, ko so mi vsake dve uri dajali injekcije. Ampak rekla sem si, da moram biti močna," pripoveduje Nataša.