Zelo težko je prositi za pomoč, a zanjo sem zdaj neizmerno hvaležna, pravi mati samohranilka, ki smo ji pomagali v okviru Verige dobrih ljudi. S pomočjo tudi vaših prispevkov so bili njeni otroci praktično prvič na pravih počitnicah v hotelu. "In potem so bila taka zanimiva vprašanja: 'Mami, a res lahko vzamem kos pice, pa še rogljiček'," je povedala. V okviru projekta Veriga dobrih ljudi smo pomagali že več kot 4400 družinam. POP TV je tokrat tudi z igralci serije Skrito v raju ponovno združil moči z zvezo Anito Ogulin, da kar največ socialno ogroženim otrokom in družinam priskrbimo brezskrbne počitnice.