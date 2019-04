Kakšna socialna varnost naj bi bila 240 evrov pod pragom revščine?

Kako naj človek preživi z minimalnim dohodkom 392,75 evra, če je prag revščine pri 636 evrih, se sprašujejo v Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje. V odprtem pismu Ministrstvu za delo pošiljajo dolg seznam pripomb na predlog Zakona o socialno varstvenih prejemkih in jih opozarjajo na hude posledice za najrevnejše, če bo predlog ostal tak, kakršen je.

Predlog nove zakonodaje bo ljudi pod pragom revščine potisnil še globje v brezno, ob seznamu pripomb pišejo na ZPM Ljubljana Moste Polje. FOTO: Thinkstock

Prepričani so, da je predlog korak v napačno smer. Tiste, ki že sedaj živijo pod pragom revščine, potiska še globlje v njeno brezno. Odvzemajo jim pravice, ki jim trenutno sploh omogočajo osnovno preživetje. Ta praksa, po prepričanju humanitarne organizacije, spominja na leto 2011, ko je prav to ministrstvo ukinilo celotno košarico socialnih pravic in čez noč pahnilo številne družine čez prag revščine. Ob tem opominjajo ministrstvo, da so takrat prav nevladne organizacije reševale te ljudi, pa tudi na dejstvo, da država večino skrbi za socialno najšibkejše že leta prelaga kar na humanitarne organizacije. Najbolj sporna je po mnenju ZPM Moste-Polje izločitev dodatka za delovno aktivnost iz denarne socialne pomoči. Predvsem zato, ker zakon – kot pravijo – ni ponudil nobene alternative, s katero bi spodbudili delovno aktivnost tistih, ki so že dolgo odrezani od trga dela.

"Država bi morala razmerje med socialno pomočjo in minimalno plačo urejati na drugačen način in sicer z dvigom plač, ki bi zagotavljale življenje nad pragom tveganja revščine in socialne izključenosti."

S tem pa bi tak poseg povzročil res hude stiske med najbolj ogroženimi državljani. "Argument, da se z izločitvijo dodatka za delovno aktivnost zmanjšuje past tveganja neaktivnosti brezposelnih upravičencev do DSP po našem mnenju temelji na prepričanju, da so vsi revni ljudje tudi leni," pišejo v pripombah. "Menimo tudi, da je zelo sporno dejstvo, da se ukinja dodatke zaradi nastajanja neustreznega razmerja med denarno socialno pomočjo in minimalno plačo. Država bi morala to razmerje urejati na drugačen način in sicer z dvigom plač, ki bi zagotavljale življenje nad pragom tveganja revščine in socialne izključenosti." Ob tem poudarjajo, da je kaznovanje najranljivejših zato, da se razmerje ne bi porušilo, neosnovano. Ta izločitev dodatka zmanjšuje stimulacijo za delo, saj dodatek za delovno aktivnost dobijo le tisti, ki se aktivirajo. Torej bi bil učinek nasproten temu, kar navaja ministrstvo. Ministrstvo v svojem predlogu navaja, da bi na račun ukinitve dodatka na delovno aktivnost vsak mesec prihranili 1,34 milijona evrov, oziroma dobrih 16 milijonov evov na leto.

"Glede na to, da je prag tveganja revščine za samsko osebo v letu 2017 predstavljal 636 EUR in za družino 1335 EUR, ne razumemo, kakšno socialno varnost lahko tako nizek dohodek sploh predstavlja."

Ker ob tem ne navajajo, kako se bo ta prihranek sredstev porabil, so na ZPM Moste-Polje ogorčeni: "Gre za prihranek države na račun najrevnejših, kar je za nas absolutno nedopustno." Posledice nove ureditve ministrstvo pojasnjuje na primeru štiričlanske družine. Ta bi po novem prejemala poleg minimalne neto plače, otroškega dodatka še denarno socialno pomoč v višini 218 evrov, kar kljub seštevku ne nanese čez znesek, ki predstavlja prag tveganja revščine. Ministrsvo tako denimo piše, da od avgusta 2018 dalje nivo socialne varnosti predstavlja 392,75 evra. O nesmiselnosti te trditve, nevladniki pravijo: "Glede na to, da je prag tveganja revščine za samsko osebo v letu 2017 predstavljal 636 evrov in za družino 1335 evrov, ne razumemo, kakšno socialno varnost lahko tako nizek dohodek sploh predstavlja."