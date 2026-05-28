Veriga dobrih ljudi

Menstrualni pripomočki niso luksuz, so vprašanje dostojanstva

Ljubljana, 28. 05. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
P.R.
Ženski higienski pripomočki

Ob mednarodnem dnevu menstrualne higiene, ki ga obeležujemo 28. maja, v programu Veriga dobrih ljudi opozarjajo, da je menstrualna revščina v Sloveniji resen, neviden problem, ki globoko posega v dostojanstvo žensk.

Vložki (slika je simbolična)
Vložki (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Menstruacija ni izbira, številne ženske in dekleta pa si osnovnih menstrualnih pripomočkov ne morejo privoščiti. To ne pomeni le pomanjkanja izdelkov, temveč tudi občutke sramu, nelagodja in izključenosti, kar vodi v tesnobo, stiske in umikanje iz družbe.

Enostarševska družina – mama in dve hčerki. Kljub temu da se družina trudi preživeti iz meseca v mesec, jim pogosto zmanjka za osnovne stvari. Ko zmanjka za higienske vložke, si pomagajo, kakor vedo in znajo, pogosto uporabljajo kar toaletni papir, s katerim ovijajo spodnje perilo.

Takšne situacije so neprijetne in ponižujoče. To so trenutki, ko se morajo ukvarjati s tem, kako bodo skrile nekaj, kar bi moralo biti povsem samoumevno. Mnoge ženske v takšnih razmerah živijo z nenehnim občutkom sramu, strahom, da bi kdo opazil, da nimajo ustreznih pripomočkov, ter skrbjo, ali bodo zdržale dan brez nelagodja ali nesreče.

Na Zvezi Anita Ogulin v programu Veriga dobrih ljudi opažajo, da se s takšnimi zgodbami srečujejo vse pogosteje. Gre za prezrto stisko, o kateri se redko govori, a ima zelo realne posledice. Podatki raziskave, ki so jo izvedli med njihovimi družinami, kažejo, da je kar 77 odstotkov žensk in deklet že doživelo, da si zaradi finančne stiske niso mogle privoščiti menstrualnih pripomočkov. Več kot polovica jih zato pripomočke uporablja dlje, kot je varno, ali pa posega po neustreznih nadomestkih in vložke nadomešča s toaletnim papirjem ali drugimi izdelki. Mnoge zmanjšajo tudi nakup hrane ali drugih osnovnih potrebščin, da bi lahko kupile vsaj najnujnejše.

Za večino družin to pomeni dodatnih 10 do 20 evrov mesečno, kar je lahko odločilna razlika med tem, ali bodo zdržale do konca meseca. To pomeni izgubo občutka varnosti ter prilagajanje vsakdanjega življenja, vključno z izogibanjem šoli, delu in družbi.

V Zvezi Anita Ogulin zato želijo o tej temi ozaveščati, saj nekaj tako osnovnega, kot je skrb za lastno telo, ne bi smelo postati vir stresa in ponižanja.

menstruacija menstrualna revščina higiena veriga dobrih ljudi zveza anita ogulin

KOMENTARJI4

televizija2000
28. 05. 2026 08.12
Kleni desci komentirate ...nimate pojma
proofreader
28. 05. 2026 08.09
To je ravno višina RTV prispevka. Ko se ukine, se bo denar lahko prerazporedil.
Artechh
28. 05. 2026 08.04
Ne. Ženska imajo veliko prednpstinpred moskiminzato ker so zenske. Njeno telo a kako gre že tist. Naj ga same financiajo
jablan
28. 05. 2026 08.03
Kaj pa vcasih ko jih ni bilo
Volja
28. 05. 2026 08.20
Moški si to morda najlažje predstavljajo takole: da bi morali vsak mesec več dni hoditi v službo, šolo ali med ljudi z občutkom, kot da ne morejo normalno zadržati urina ali driske — zaščite pa si ne morejo privoščiti, zato improvizirajo s starimi krpami. Ves čas strah pred madeži, vonjem in ponižanjem. Potem pa bi jim nekdo pametoval: ‘Kaj pa včasih, ko tega sploh niso imeli.’
