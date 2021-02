"Bili smo srečna tričlanska družina, ki je vedno znala poskrbeti drug za drugega. Jaz sem bila delavna in imela svoj s.p., pri katerem je pomagal tudi mož."Tako začne svojo zgodbo ženska, recimo ji Tina. "Leta so tekla, otrok je odraščal in začele so se finančne težave. Z možem sva iskala načine, kako rešiti podjetje, in tako smo se odpravili na poslovni sestanek v tujino," še dodaja.

Mama tako razlaga zgodbo: "Čakamo v hotelu, dva, tri dni je trajalo, potem pa se je začelo, grozil je, da nas bo pobil, z glavo me je zadeval v podboje, glavo sem imela trikrat razbito. Niti v snu si nisem predstavljala, da bo moški, ki sem ga ljubila in oče mojega otroka, nekoč postal moj rabelj," v solzah razlaga Tina. "Nekaj časa je trajalo in bil je čisto divji. Potem pa, ko je bilo to norenje mimo, sem otroka zagrabila k sebi in sem mu rekla, prosim te, pusti naju živeti,"dodaja.

"Že takrat v bolnici sva se držala za roke, samo, da sva živa ostala. Potem komaj začneš dojemati, kako ti lahko to nekdo naredi,"pripoveduje.

Po vrnitvi iz bolnišnice se je začela nova bitka

Zaradi varnosti sta nekaj časa z otrokom živela tudi v kriznem centru. Njen otrok se je takrat veselil, da bo šel v šolo, a dodaja: "Takrat sva morala spakirati in iti v krizni center, tam sva bila več kot mesec in pol."Po vrnitvi iz kriznega centra pa finančne težave niso popuščale, razlaga Tina. V času, ko je bila doma, so prišli na obisk zaposleni iz davčne, ker do njih ni mogla. "Ko so videli, kako imam glavo razbito in povito, so mi predlagali, naj grem v osebni stečaj in da bo potem vse v redu."Po koncu osebnega stečaja je mislila, da bo vse v redu, a ni bilo tako. "Lani sem opazila, da je ta dolg do davčne ostal."

Zaradi selitve Tina pošte ni dobivala, tako ni niti vedela, da ji je ostalo 5000 evrov davčnega dolga. Poleg vsega pa je izvedela še za otrokovo bolezen. "Lani med prvo karanteno je otrok zbolel za sladkorno in je od tistega trenutka na inzulinu, kar je spet dodatno situacijo spremenilo in otežilo. Ko grem v trgovino, samo gledam, kaj nima sladkorja, in kupim le to,"pripoveduje.

Zadnji udarec pa je bila izguba službe

Konec januarja je zaradi epidemije službo izgubila, zato sedaj računov davčni upravi ne zmore več odplačevati. "Rada bi samo poplačilo dolga do davčne, ker to ni poplačilo dolga, to je dolg iz osebnih prispevkov, da bi lahko ponovno odprla svoj s.p. in tako normalno delala ter ustvarjala tako, kot sem prej, do tega trenutka."

Brazgotine na obrazu in srcu bodo ostale za vedno, kot opomin, kaj sva preživela razlaga Tina."Vendar imam moč in pridne delavne roke, da lahko začnem iz nič in se dvignem kot feniks iz pepela, zase in za svojega otroka," še z solzami v očeh pogovor zaključi Tina.