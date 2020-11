Otroci s pismi spodbude razveselili košarkarje

Epidemija covida-19 je močno spremenila naš vsakdan, predvsem kar se tiče življenja, kot smo ga bili vajeni. Njene posledice občutijo tudi slovenski športniki. Košarkarji, ki so v Stožicah konec tedna zabeležili dve zmagi, so bili kljub tekmam na domačem parketu odrezani od svojih najbližjih, pa tudi od svojih navijačev. In čeprav so kar deset dni preživeli v izolaciji, jim to ni vzelo poguma, pri čemer jim je naproti stopila tudi akcija Daleč skupaj.

Košarkarska zveza Slovenije (KZS) in Veriga dobrih ljudi sta namreč pripravili akciji: prva akcijo Daleč skupaj, druga pa akcijo #MislimNate, obe pa sta se združili v eni točki, in sicer je pet družin, ki so vključene v Verigo dobrih ljudi, napisalo pismo košarkarjem, v katerem jim je zaželelo veliko uspeha na tekmah in jim sporočilo, da jih kot navijači podpirajo. Košarkarji pa so se hkrati spomnili družin v stiski, ki so jih podprli z dobrimi mislimi ter na ta način podprli projekt #MislimNate.

Košarkarjem je pismo napisal tudi deček Ajdin. Kot je napisal, si vsi želimo, da bi se se 'godlja' novega koronavirusa čim prej končala in bi lahko spet normalno zaživeli. Košarkarji pa so Ajdinu zaželeli, da bi se čim prej vrnil v šolo in k prijateljem ter da bi lahko spet začel igrati košarko.