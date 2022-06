'Mladostniki sploh nimajo besed, s katerimi bi opredelili svoje počutje'

Podam ji roko. Zopet je nasmejana, iz nje pa veje nek poseben mir. In ko spregovori, človeka prime, da bi se samo usedel na ponujeni stol in preprosto ... le poslušal. Sploh ni pomembno, o čem. Prijetno zveni, hkrati tudi opogumljajoče, in kar je še bolj vredno, razumevajoče. Ko se človek znajde v stiski, ni treba, da se ga razume, veliko je že, če je slišan in dobi občutek, da se ga poskuša razumeti. In to najprej da človeku, ki pride po pomoč, Monika Erjavec Bizjak , terapevtka v Verigi dobrih ljudi. "Seveda ne gre le za poslušanje v tistem stereotipnem slogu, pacient na kavču, terapevt s knjižico v roki in občasnim 'hm, hm'," smeje pripomni Monika, medtem ko se ozira po prelepi beli poletni obleki, ki bi jo lahko zaznamoval "šmir" s kolesa, s katerim je prihitela v službo, "seveda pa največ človeku najprej pomeni to, da se mu prisluhne." "Ljudje smo v večini navajeni, da takoj iščemo rešitve in dajemo dobronamerne nasvete, velikokrat pa je bolje, da samo poslušamo, odkrijemo še kaj globoko zakopanega in potem morda res pridemo skupaj do rešitve."

Na ZPM Ljubljana Moste-Polje si kljuke terapevtskih sob podajajo iz roke v roko, od jutra do večera. Po brezplačno psihosocialno pomoč v sklopu Verige dobrih ljudi pa ne prihajajo le otroci in mladostniki, ki imajo občutek, da jih nihče ne sliši, čeprav bi se moralo slišati prav njih, ampak tudi njihovi starši in tisti, ki so na robu preživetja, pa ne le zaradi izgube službe, financ, morda partnerja, ampak tudi zaradi stisk, za katere nikoli niso imeli časa, volje ali znanja, da si jih priznajo. Pa navsezadnje, nismo vsaj enkrat tega doživeli v življenju tudi sami, ali pa še bomo? Podatki namreč kažejo, da je motnjo v duševnem zdravju v določenem obdobju v življenju izkusil že vsak tretji Evropejec. Lahko kaj naredimo tudi sami, da morda mi ali naši otroci le ne postanemo del te statistike?

"Težko je vsak dan poslušati o teh stiskah, kajne?" jo vprašam. Pravi, da ne, to je njen poklic in poslanstvo, prav gotovo pa ni robot in povsem imuna, mi pove. "Najbolj me je pretreslo, ko se je pri meni oglasila najstnica. Ponudila sem ji kartice, ki spodbujajo pripovedovanje o sebi, o nekih doživljanjih, izkušnjah. Dam ji kartice in jo nagovorim, naj izbere kakšno in začne pripovedovati. Teh kartic je res ogromno. Ampak med vsemi to dekle ni našlo niti ene, s pomočjo katere bi o sebi lahko kar koli povedala. Takrat sem bila zelo šokirana." Moniko je pretreslo, da zre v sicer krasno dekle, ki je enajst preživetih let lahko zbralo le še v gmoto niča. Hudo ji je bilo, ker tista deklica tudi ni več zmogla nadaljevati. "Najstniki, mladostniki sploh nimajo besed, s katerimi bi opredelili svoje počutje, svoje doživljanje. In potem pride tesnoba, veliko je anksioznosti, motenj hranjenja, veliko je te praznine, in ko to čutijo, pride do samopoškodovanja, ko želijo vzpodbuditi telo, da bi nekaj začutilo."

Izgubljeni otroci zaradi predolgih čakalnih vrst

Med epidemijo so se čakalne vrste obravnav skrajšale, po pomoč so lahko prišli res le tisti najbolj nujni primeri. Zdaj bum efekt šele dobro prihaja, na otroški pediatriji v Ljubljani so lani beležili tudi do 280-odstoten porast opravljenih storitev v primerjavi z letom 2019. Čakalne dobe so predolge. V svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani se na primer na kliničnega psihologa čaka več kot 400 dni, na pedopsihiatra okrog enega leta, tisti, ki imajo napotnice pod hitro, čakajo od štiri mesece do pol leta, mi pripoveduje direktorica centra Mateja Hudoklin.

"Kakšen pa potem pride do vas?" jo vprašam. "Ja, poslabšan, seveda! Stanje se poslabša, to mi vsi vemo in na to ves čas opozarjamo, zato pa pravimo, da je to nedopustno in nesprejemljivo! Ampak, kaj pa naj naredimo? Če imamo ves čas polne ambulante in delamo več kot 100 odstotkov?"