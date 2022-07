Mož jo je (za)pustil brez vsega, drugorojencu nehalo biti srce

V svoji rojstni državi je bila mamica ena boljših študentk, zato ni nobeno presenečenje, da so jo zaposlili takoj po uspešno zaključeni izobrazbi. V tistem kraju je bil tudi sedež podjetja, ki med drugim uspešno posluje tudi v Sloveniji, zato so v upravi zaposleni tudi slovenski državljani. Mamica je spoznala enega od teh postavnih mladih mož in hitro sta ugotovila, da sta izjemno sorodni duši, ter kmalu stopila na skupno življenjsko pot. Oba sta aktivno govorila več tujih jezikov, zato jima jezik ni predstavljal ovire. Po pol leta se jima je pridružil še sinček in lahko bi rekli, da so postali popolna, srečna in zdrava družina. Življenjska rutina jim je omogočila, da so vsaj trikrat v letu za dva tedna ali več obiskali očetovo rodno domovino, nad katero je bila mamica navdušena.

Mož je izražal vse večje domotožje in željo, da bi njegova družina živela v Sloveniji, zato sta se odločila varčevati in vse prihranke vložiti v nakup novega doma v Sloveniji. Mož ji je zagotavljal, da bo mamica lahko v Sloveniji dobila delo v podjetju, kjer je bil zaposlen tudi sam. Tako so čakali le na prvo priložnost, ki bi možu omogočila dobro delovno mesto v Sloveniji z dobro plačo. Ko je imel sin osem let, se jim je želja uresničila in tako so se pred dobrim letom in pol preselili v Slovenijo, mamica takrat noseča z drugim otrokom.

Osemletni sin je bil izjemno talentiran na športnem in na glasbenem področju. V prejšnjem okolju je bil vključen v različne tečaje, s katerimi je bliskovito razvijal svoje talente. Dečka so sošolci in vrstniki v novem okolju zelo lepo sprejeli. Lepo dobrodošlico so mu pripravili tudi v športnem klubu, v katerega sta ga starša vključila takoj ob selitvi, v šoli pa se je spoprijateljil s sošolcem, katerega oče je bil profesor glasbe. Tako je nadaljeval tudi glasbeno usposabljanje. Po dveh mesecih bivanja v Sloveniji je mamica prezgodaj rodila drugega otroka, s hudimi telesnimi okvarami. Vsa njena energija in čas sta bila odtlej usmerjena v novorojeno bitje, ki je potrebovalo nego praktično dan in noč. Večji otrok je bil že relativno samostojen, zavzet in priden, zato s šolo in dejavnostmi ni imel nobenih težav. Poleg tega je bil tako zelo okupiran z drugimi dejavnostmi, da ni potreboval večje pozornosti mamice.