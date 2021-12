Z Anito Ogulin smo obiskali družini, ki potrebujeta pomoč

V Verigi dobrih ljudi družinam v stiski pomagajo celostno, njihovo situacijo pa preverijo tudi na terenskem obisku. V petek smo z njimi tudi mi obiskali dve družini – mamici, ki potrebujeta njihovo pomoč.

Prva družina, ki smo jo obiskali, je v Verigo dobrih ljudi vključena že leto dni, vključili pa so jo na pobudo CSD. Mama samohranilka ima od epidemije veliko smole. Bila je namreč zaposlena, a ji je korona odvzela možnost dela in zaslužka. Doma ima dva najstnika, ki ju težko obvladuje, saj sta zaradi siromašnosti izključena iz družbe vrstnikov. Oče v družini ni prisoten predvsem zaradi različnih odvisnosti. Družina živi v zelo slabih pogojih v stanovanju, polnem plesni in vlage. Situacijo poskuša reševati sama tudi tako, da na smetišču išče stiropor, s katerim prekrije vlažne stene.

icon-expand S stiroporjem mama prekriva vlažne stene. FOTO: 24ur.com

V dotrajani hiši sicer živijo tudi njena oče in brat z družino, s katerimi se je, dokler je skrbela zanje in jim kuhala, dobro razumela, ko pa je izgubila službo in padla v eksistenčno krizo, je niso več sprejeli. Zdaj jo podijo ven, a ker je lastnica šestine hiše, ne more drugam, saj neprofitnega stanovanja ne dobi, denarja za najem pa nima. Ima pa še nekaj starih dolgov. Tako mora plačati zapadle položnice zavarovalnici in nekaj kazni, ki jih je prejel bivši mož, a ker je bil avtomobil pisan nanjo, so kazni zdaj njena skrb.

Mama se sicer zelo trudi dobiti delo, dnevno preverja ponudbo in tudi gre na razgovore, a je nikoli ne pokličejo nazaj. Izkušnje ima namreč v gostinstvu, čeprav bi lahko delala tudi v kuhinji, a delala bi lahko le v dopoldanskem času, saj otroka, ki sta v puberteti, ne more pustiti sama. Občasno sicer tudi dobi kakšno delo na črno, vendar je izgubila zaupanje v ljudi, saj večkrat za opravljeno delo sploh ni bila plačana, obljube, da jo bodo zaposlili, pa tudi niso izpolnili. Otroka sta vključena v program Botrstvo, prav tako pa tudi v več prostočasnih dejavnosti. V programu Veriga dobrih ljudi bodo skupaj z mamo zdaj še enkrat naredili finančni načrt in ji poskušali pomagati urediti sobo za sina, ki jo potrebuje, da se lahko kam umakne in ima svojo zasebnost, po kateri tako hrepeni. Prav tako ji bodo pomagali sanirati vlago v stanovanju in ji donirali drva za kurjavo, otroka pa bodo čez novoletne praznike odpeljali na počitnice.

icon-expand Veriga dobrih ljudi FOTO: 24ur.com

Druga družina, ki smo jo obiskali, šteje štiri člane: mamo, dva dijaka in vrtčevskega otroka. Na Verigo dobrih ljudi se je mama obrnila pred dvema mesecema zaradi dolgov in materialne stiske. Oče v družini ni prisoten, ker je izvajal nasilje nad mamo, je pa pustil veliko dolgov, ki jih mama ne zmore plačevati. Ob prvem obisku so družini priskrbeli obutev in oblačila za otroke, prehrano, poravnali položnice in otroke vključili v program Botrstvo. Mama je sicer zaposlena, njen urnik pa je naporen, saj opravlja večizmensko delo. Dela tudi za praznike, saj so bolje plačani. Zaveda se namreč, da bo dodaten denar namenjen izvršbam, zato dela, da bi dolgove čim prej odplačala. Teh je namreč še za nekaj tisočakov.

Poročena je bila z državljanom BiH, ki je odprl svoje podjetje (s. p.), a ni plačeval ne davkov in ne prispevkov. Ko jo je prevaral, je odšel v tujino, vsi dolgovi pa so padli nanjo, saj je bila njegov zastopnik. Da bi dolgove poplačala, je imela dve službi. Ampak takrat jo je bivši mož prijavil na CSD, češ da zanemarja otroke in tako jih je izgubila. Ko je otroke izgubila, je bila prisiljena oditi od doma. In če je želela otroke dobiti nazaj, je morala poiskati bivališče in tako je odšla v najem, kjer pa je najemnina zelo visoka. Ko se je vključila v Verigo dobrih ljudi je dobila tudi psihosocialno pomoč, ki ji je prišla zelo prav. Gospodinjsko je zelo močna, pripravljena se je boriti zase in za otroke, a vzgojno je precej šibka. Zato ji bodo v Verigi dobrih ljudi pomagali olajšati izjemne mesečne stroške in ojačati starševske kompetence, še naprej pa ji bodo nudili tudi psihosocialno podporo in pomoč.