'Najbolj dobrodošli so tisti, ki pridejo sredi noči, ker je takrat najtežje'

Točno ob 15. uri so se v Športnem centru CrossFit Ljubljana zagnali prvi veslači. Na sedmih napravah za veslanje se bodo naslednjih 24 ur – do 15. ure v soboto – izmenjavali profesionalni in amaterski športniki, znani obrazi (tudi iz naše medijske hiše) in drugi prostovoljci vseh starosti.

"Pridejo cele družine z otroki, upokojenci iz doma starejših ...," pravi Marina Šink, lastnica Športnega centra CrossFit Ljubljana, kjer tudi na pobudo snemalca naše medijske hiše, Edija Sepa, že osmo leto zapored poteka 24-urni dobrodelni maraton veslanja.

"Dogodek vsako leto poveže aktivne posameznike, ki jim ni vseeno za družbo. Ob tem pa vedno znova nastane izjemno vzdušje, polno pozitivne energije, srčnosti in sočutja do sočloveka. To je tisto, kar ta dogodek dela resnično poseben," pravijo v Zvezi Anita Ogulin, ki bdi nad projektom Veriga dobrih ljudi.

V preteklih letih se je dobrodelnega veslanja udeležilo od 300 do 400 ljudi, ki so skozi vseh 24 ur pridno nabirali veslaške metre in kilometre. Podoben odziv pričakujejo tudi letos. "Najbolj dobrodošli so tisti, ki pridejo sredi noči in v zgodnjih jutranjih urah, ker je takrat najtežje," je poudarila Šinkova. Lani je izstopal gospod z Bleda, ki je prišel v zgodnjih jutranjih urah in brez prestanka veslal štiri ure ter sam prispeval kar 40 kilometrov.