Les je najcenejši, utekočinjen naftni plin najdražji

Moj odgovor je tak, da vprašam nazaj: o kakšni hiši se pogovarjava, koliko je ta hiša stara, koliko je toplotno izolirana. Zanima me celoten ovoj – fasada, tla, strop, streha, kakšna je kakovost oken. Drugo moje vprašanje je vezano na družino, na stanovalce, kakšne navade, kakšne možnosti in kakšne hobije imajo. Potem začnemo iskati možnosti, ki so prilagojene konkretno tej hiši in konkretno tej družini.

Osnova je toplotni ovoj stavbe in temu prilagodimo energent in način ogrevanja.

S tem začnemo, potem pa iščemo rešitve. Za nove stavbe, za pasivne stvabe se ne uporabljajo drva, ampak denimo toplotne črpalke, morda IR paneli ali toplozračno ogrevanje. Se pravi, vse je odvisno od tega, o kakšni hiši se pogovarjava, kakšna je njena kondicija, in pa o družini, ki ima čas ali pa nima časa za pripravo drv, morda želijo avtomatiko in tako naprej. Šele nato začnemo iskati rešitve v tisto smer, ki jo najdemo.

Če ne bo vlaganja v izolacijo, potem seveda priporočam tisto najcenejšo možnost ogrevanja, z drugimi besedami energent, ki je najcenejši. In gotovo so to v Sloveniji drva. Kilovatna ura stane 2 centa in pol, kar je približno enako kot sekanci. Kilovatna ura pri uporabi kurilnega olja pa stane 10 centov. Sam pri svetovanju vedno izpostavljam: osnova je ovoj stavbe in njej prilagodimo energent in način ogrevanja. Če se v to stavbo, kot pravite, ne bo vlagalo, potem seveda iščemo najcenejši energent, ki bo zadovoljil potrebe po ogrevanju prostorov in sanitarne vode. Les to je, seveda pa je predpogoj, da imamo dimnik ali da ga lahko izpeljemo v obstoječo dimniško cev.

Pri najemniškem stanovanju je odvisno ali smo najmeniki v bloku ali v zasebni hiši. Pri zasebni hiši je odločanje lastnika lahko zelo hitro, v bloku pa je potrebno dosegati soglasja. V bloku kjer se denimo niti slučajno ne morejo dogovoriti za racionalizacijo ogrevanja, v skrajnem primeru priporočam, da gredo ljudje na neko svoje individualno ogrevanje, kar so lahko kaminske peči na palete, lahko so IR paneli, lahko celo toplozračno ogrevanje. Ob tem pa vsak plača svoj fiksni delež, ki ga mora plačati.

Kakšne pa so možnosti nekoga, ki živi v najemniškem stanovanju v sicer povsem sodobni stavbi in so mu stroški ogrevanja previsoki?

Smiselno je, seveda. Pri čemer moramo pri ogrevanju paziti na tri stroške. Imamo strošek investicije, ki je enkraten. Nato strošek obratovanja, kar pomeni koliko nas stane energent in še strošek vzdržavenja. Pri kurilnem olju moramo v vzdrževanje všteti čiščenje dimnika in vsakoletno nastavitev oljnega gorivca. Pri polenih moramo paziti na čiščenje kurilne naprave in dimnika.

Elektrika je zelo draga, tam okoli 12 centov, pri elektriki je problem tudi to, da ima kar precej fiksnih stroškov. Dejansko plačamo okoli 15 centov za kilovatno uro elektrike. Tudi utekočinjen naftni plin stane toliko, vsi ostali energenti pa so potem cenejši.

Kaj pa lahko stori lastnik hiše, da bi zmanjšal izgubo toplote?

Neposredni odgovor za zmanjšanje izgube topolote je le topolotna izolacija ovoja stavbe. Če pa bi me vprašali kako zmanjšati stroške pa sta dve smeri, ena je topolotna izolacija, ki zmanjša izgube. Druga stvar pa je, če lastnik nima denarja ali pa tega ne more storiti, ker živi v bloku in ne more sam izolirati fasade le na svojem delu. Takrat pa iščemo možnosti pri najcenejših energentih. In to je v Sloveniji biomasa, deloma se temu približa tudi topolotna črpalka na geovrtino voda – voda. Ne pa tudi zrak – voda, ki se pri nas pogosto uporablja.

Kakšno ogrevanje pa nam sploh omogočajo naprave z najcenejšimi energenti, denimo z lesom?

Na voljo imamo na primer štedilnike, ki so šli že v pozabo. Namenjeni so za kuhanje, ampak so lahko primerni tudi za ogrevanje. V tem primeru seveda štedilnik ogreva toplozračno – pri štedilniku ne govorimo o tem, da je treba narediti razvod in radiatorje. Čeprav je mogoče tudi na štedilnik priključiti topolotni izmenjavalec in lahko ogrevamo tudi vodo v radiatorjih. To je možno.