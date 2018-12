Najlepše je pričakovanje

Na božičnem ekspresu Verige dobrih ljudi sta se nam pridružila tudi dva obraza akcije, voditeljica Nuša Lesar in igralec Tadej Pišek. Z nami sta delila spomine na svoje otroške dni, ko sta tudi onadva navdušeno čakala Božička.

Nuša Lesar, voditeljica oddaje Svet, prav v času božiča praznuje svoj rojstni dan. Njeni spomini na praznični december so zato neločljivo povezani s praznovanjem rojstnega dne: "Jaz imam za božične praznike najlepše spomine, mogoče tudi zato, ker imam rojstni dan in se takrat res vse vrti okoli mene. Spomnim se, kako smo tradicionalno krasili jelko na moj rojstni dan, nato pa smo naslednji dan pod njo dobili darila. In čeprav so bila majhna skromna darila spodaj, je bilo to zame največje doživetje leta!" Tisto, kar ji je najbolj ostalo v spominu, pa niso bila darila, se spominja Nuša: "V bistvu se ne spomnim dragih daril, ki sem jih dobila – in tudi dražja darila sem seveda kdaj dobila – spomnim se predvsem tistega pričakovanja."

Otroško pričakovanje je neprecenljivo, meni Nuša Lesar. FOTO: Aljoša Kravanja

Ob tem poudarja, da so prav doživetja in otroško pričakovanje tisto, kar december naredi res prazničen. In Božični ekspres Verige dobrih ljudije prav to - nepozabno doživetje za številne otroke: "Te otroške pričakujoče oči: 'Kaj bo zdaj, kje je Božiček?' To je neprecenljivo in se mi zdi, da je marsikateremu staršu, ki svojemu otroku za praznike ne more kupiti takih daril, kot bi si jih želel, takšno doživetje vredno več kot vsako darilo."

"Še zdaj sem vesel, ko vidim Božička!" pravi Tadej Pišek. FOTO: Aljoša Kravanja

Tudi igralec v Reki ljubezni Tadej Pišek ima najlepše spomine prav na čas pričakovanja. Na božični večer se je vsa družina zbrala pri babici na slavnostni večerji, se spominja otroških dni: "Ne vem, zakaj se mi ni zdelo čudno, da so starši izginili sredi te večerje. In potem, ko smo po večerji prišli k nam gor, je bilo tam veliko daril. In to je bilo to pričakovanje, to je nekaj res tako lepega!"Prav ta občutek navdušenja in pričakovanja želi nekega dne prenesti tudi na svoje otroke: "Ker je to res zakon! Še zdaj sem vesel, ko se tukaj naokrog sprehaja Božiček. Še zdaj sem vesel, ko ga vidim!" Do pretiranega obdarovanja, ki te dni vlada med ljudmi in ustvarja pritisk na družine, je kritičen: "Mislim, da je to zdaj prišlo do točke, ko je obdarovanje bolj stres kot pa užitek." Kupovanju neznanskega števila daril so se v njegovi družini spretno izognili: "Mi smo doma ubrali sistem, da vsak izžreba enega člana družine. Tako vsak kupi darilo samo enemu." Za Nušo Lesar je božič postal predvsem čas, ko je skupaj z družino in se lahko veseli dobre večerje. Tudi njena družina ne pretirava z obdarovanji: "Mi

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

imamo že od nekdaj v družini dogovor, da se pri stari mami za Miklavža obdarujemo, pri drugi stari mami za novo leto, pri nas doma za božič, tako da se malo porazdelimo in nimamo za vse dobre može povsod daril. Hkrati se je pa tudi vrednost daril precej znižala. Mogoče otrokom želiš podariti malo več, mi malo starejši, pa imamo že dlje časa dogovor, da si sami naredimo darila v vrednosti največ do 15 evrov."

Božični ekspres Verige dobrih ljudi je čarobno doživetje. FOTO: Aljoša Kravanja

Podprite Verigo dobrih ljudi z 0,5 % dohodnine Naj ta čas ostane čaroben tudi v spominih družin Verige dobrih ljudi. Da si bodo lahko v decembru privoščili skupno doživetje, ki bo priklicalo nasmeh na otroške obraze in iskrice pričakovanja v oči podprite Verigo dobrih ljudi z namenitvijo 0,5 % dohodnine. S tem boste ZPM Ljubljana Moste-Polje omogočili kakovostno izvajanje programov za družine z nepreskrbljenimi otroki. Namenitev dela dohodnine za vas ne predstavlja nikakršnega dodatnega stroška in ne vpliva na višino vračila ali doplačila dohodnine. Na dnu članka najdete obrazec za namenitev dohodnine, ki ga le natisnete, izpolnite podatke in pošljete na naslov: Proletarska 1, Ljubljana. Lahko pa oddate tudi elektronski obrazec preko portala eDavki. V tem primeru kot upravičenca navedete Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje z davčno številko 22926518.