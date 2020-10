Najrevnejše skupine prebivalstva so zapadle v še večjo revščino

Od nastanka projekta Botrstvo v Sloveniji so do danes za pomoč otrokom iz družin v stiski namenili več kot 17,5 milijonov evrov in povezali več kot 8000 botrov z več kot 10.000 otroci iz vse Slovenije. Letos so vstopili v nov projekt s podjetjem Hofer Slovenija, ki omogoča nakup Vrečke dobrote in s tem donacijo paketa osnovnih živil in izdelkov za osebno nego otrokom in mladostnikom.

Na ZPM Ljubljana Moste-Polje pa so ob pomoči otrokom iz neprivilegiranih okolij ves čas pomagali tudi njihovim družinam. V programu Veriga dobrih ljudi od konca leta 2018 strukturirano vključujejo socialno ogrožene družine iz vse Slovenije in jim nudijo celostno podporo in pomoč. Kot pojasnjujejo, revščina ne obsega le materialne ali finančne stiske, ampak močno vpliva tudi na fizično in psihično zdravje ljudi. "Še posebej v času popolnega zaprtja zaradi pandemije, se je pokazalo, kako pomembno je, da se posvečamo celotni družini. Otroci živijo v okoljih, ki niso spodbudna in ki ne zagotavljajo varnosti. Zato snovalce ukrepov pozivamo, da imajo pri oblikovanju prihodnjih ukrepov v mislih tudi to, da otroci potrebujejo varnost in spodbude ter da sami nimajo znanja in zmožnosti, da bi nosili breme skrbi za preživetje družine,"opozarja Anita Ogulin, predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje. V dveh letih se je na program Veriga dobrih ljudi obrnilo že skoraj 5000 ljudi, več kot 2.600 ljudi pa se je vključilo v program celostne pomoči.

ZPM Ljubljana Moste-Polje je tudi ena od 19 slovenskih nevladnih organizacij, ki so združene v Evropski mreži za boj proti revščini (EAPN) in so sodelovale pri pripravi prvega Poročila o spremljanju revščine in socialne izključenosti v Sloveniji. Poročilo povzema aktualno stanje revščine in temelji na pričevanjih, razmislekih in zgodbah ljudi z izkušnjo revščine. Urednica poročila in predstavnica EAPN Slovenija Živa Humer pravi, da so v procesu sestave poročila opažali neprecenljivo vlogo nevladnih organizacij pri emocionalni podpori ter tehnični in strokovni pomoči ljudem v stiski. "Najrevnejše skupine prebivalstva so letos zapadle v še večjo revščino, saj so prenehali delovati mehanizmi socialne zaščite. Še posebej ogrožene so starejše ženske. Že nekaj let je jasno, da zaposlitev ne predstavlja izhoda iz revščine, minimalna plača pa ne zagotavlja preživetja. Vedno bolj problematično postaja področje pravnega varstva socialno šibkih skupin, saj je dostop do socialnih prejemkov vedno bolj otežen. Po drugi strani skoraj dve tretjini prejemnikov denarne socialne pomoči le-to prejema daljše obdobje, kar nakazuje na majhne možnosti za izhod iz revščine in oteženo možnost za vstop na trg dela." V poročilu med drugim ugotavljajo tudi, da revščina pri vseh družbenih skupinah pomeni prikrajšanost v dostopu do družbenih virov in v odnosih.