Nalivniki, geotrikotniki in šestila: otroci potrebujejo šolske potrebščine

"Ker naš poziv o brezplačnem šolanju ni bil uresničen, smo tudi letos primorani za pomoč prositi donatorje in skupaj z njimi otrokom in mladostnikom omogočiti normalne in enakopravne pogoje za šolanje, kot jih imajo njihovi vrstniki," pravijo v ZPM Moste-Polje, ki že skoraj 70 let dela s socialno ogroženimi družinami.

Njihov cilj sicer ni zgolj materialna pomoč ampak celostno opolnomočenje. "Vsak dan se srečujemo s hudimi stiskami in mnogo uporabnikov, vključenih v humanitarni program Veriga dobrih ljudi si žal ne more privoščiti šolskih potrebščin," pravijo.

Vsak starš dobro ve, kako velik strošek prinaša začetek novega šolskega leta. "To je velik strošek, ne glede na to, kako velik je mesečni priliv staršev. Če imajo starši zelo nizke prihodke, to za družino predstavlja še toliko večje breme," je povedala sodelavka organizacije Živa Logar.