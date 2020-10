Namesto jesenskega tabora ogrevanje za družine v stiski

Prihodnji teden, v času krompirjevih počitnic, bi morali otroci iz družin v stiski, v okviru ZPM Ljubljana Moste-Polje, preživeti počitnice na jesenskem taboru. Ob podpori OMV Slovenija bi tako letos potekal že dvanajsto leto zapored, a so ga morali zaradi ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa žal odpovedati. Z ZPM Ljubljana Moste-Polje so tako sporočili, da bo OMV sredstva namenil za pomoč družinam, vključenim v humanitarni program Veriga dobrih ljudi.

Že 12 let OMV Slovenija donira finančna sredstva za organizacijo jesenskega tabora v počitniškem domu Vila Šumica v Kranjski Gori, kjer so otroci iz socialno šibkih družin lahko preživeli teden dni v objemu narave.

"Ko so nas iz ZPM Ljubljana Moste-Polje obvestili, da morajo zaradi ukrepov pred širitvijo koronavirusa vse tovrstne aktivnosti odpovedati, smo odločitev seveda razumeli, a obenem je ostal grenak priokus, saj to pomeni, da bodo že tako prikrajšani otroci ostali brez lepe izkušnje. Poiskali smo rešitev in veseli nas, da lahko sredstva preusmerimo za pomoč pri plačilu stroškov ogrevanja za družine, ki bodo to v hladnih mesecih še kako potrebovale. Dostave kurilnega olja OMV bodo stekle že v naslednjih tednih," je povedala generalna direktorica OMV SlovenijaVanja Lombar.

Anita Ogulin, predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje, pa obžaluje, da je koronavirus odnesel tisto malo priložnosti, ki jih otroci iz družin v stiski sploh lahko dobijo prav s pomočjo sodelovanj med humanitarnimi organizacijami in donatorji."Otroci bodo ostajali doma. Mnogi bodo izpostavljeni pomanjkanju, nestrpnosti …, vsemu tistemu, čemur ne bi smel biti izpostavljen noben otrok. Še posebej ob izrednih razmerah je nujno, da otrokom omogočimo pomoč. Veseli smo, da je OMV prisluhnil našim predlogom in sredstva preusmeril za pomoč otrokom, ki ostajajo doma. Da bodo vsaj na toplem. Bomo pa tako kot do zdaj vse napore usmerili v to, da socialno šibkim otrokom in družinam nudimo vso potrebno pomoč in podporo v tem izjemno težkem obdobju,"je poudarila Ogulinova.