Napolnili smo šolske torbe, ki bodo romale k otrokom iz socialno ogroženih družin

Še dober mesec nas loči od novega šolskega leta, kar za družine šolarjev pomeni: veliko izdatkov. Nakup novih šolskih potrebščin veliko družinam predstavlja prevelik finančni zalogaj. Na pomoč je zato tudi letos priskočila naša medijska hiša. Napolnili smo več deset šolskih torb z zvezki, peresnicami, pisali in higienskimi pripomočki, ki jih bo Zveza Anite Ogulin in ZPM razdelila socialno ogroženim družinam.

Že zjutraj se je ekipa prostovoljcev z naše medijske hiše odpravila v nakupovalni center, kjer smo nakupili šolske torbe, šolske potrebščine in higienske pripomočke. Vse skupaj smo nato odpeljali v skladišče Zveze Anite Ogulin in ZPM na Zaloški cesti v Ljubljani – tam pa se je začelo zares. Šolske torbe smo napolnili z vsem, kar šolarji potrebujejo za začetek šolskega leta – z zvezki, ovitki, nalepkami, peresnicami, barvicami, flumastri, ravnili, škarjami, lepili, kolaž papirjem, tempera barvicami ...

S skupnimi močmi smo tako spakirali 70 šolskih torb, ki bodo že jutri romale k družinam. Od tega je ProPlus kupil 30 šolskih torb, ki jih je dodatno opremil tudi s higienskimi pripomočki, POP stekleničko ter Voyo dostopom, ki omogoča tako učenje kot oddih. V vsako torbo smo priložili tudi osebno spodbudno sporočilo, napisano posebej za otroka, ki jo bo prejel.

'Hvaležni smo, da smo lahko vsaj eno pomembno stvar črtali s seznama skrbi'

Verjamemo, da prav te drobne geste nosijo največjo moč, ker otrokom sporočajo, da nekdo misli in verjame vanje. To potrjujejo tudi izjave družin, ki so že prejele tovrstno pomoč. "Iskreno se vam zahvaljujem za pomoč pri nakupu delovnih zvezkov v obliki bonov za sina ter za pomoč pri šolskih potrebščinah, ki ste jih pripeljali, vključno z novo šolsko torbo, ob obisku na naš dom. Letos smo res lažje zadihali, ker že imamo pripravljeno vse za novo šolsko leto, in tudi k temu ste pripomogli vi, in se vam iz srca iskreno zahvaljujem za vso pomoč, ki ste jo nam dali. Imamo brezskrbne počitnice, kar je zlata vredno. Sin je že pripravljen na novo šolsko leto, jaz sem tudi pomirjena, da ne rabim stalno premišljevati, ali bom pravočasno nabavila vse ali ne. Zato še enkrat najlepša hvala za vso odobreno ter dodeljeno pomoč. Vpisali ste se v moje srce, saj vem, da so še dobri ljudje, ki priskočijo na pomoč," je zapisala ena od mamic.

Da jim ta pomoč ogromno pomeni, je poudarila tudi druga mamica: "Oba s partnerjem sva zaposlena, vendar se kljub vsemu pogosto znajdeva pred izzivom, kako zagotoviti vse potrebno za dva šoloobvezna otroka. Vaša podpora nam je letos izjemno olajšala to skrb. Hvaležni smo, da smo lahko vsaj eno pomembno stvar črtali s seznama skrbi med poletnimi počitnicami. Hvala, ker ste nas razbremenili in pokazali, da v težkih trenutkih nismo sami. Vaša podpora prinaša toplino in občutek, da svet premikate ljudje s srcem." Akcija je še ena potrditev, da skupaj s sodelavci in v sodelovanju z Zvezo Anite Ogulin gradimo nekaj, kar presega en šolski dan. "Gradimo zaupanje, vrednote in občutek pripadnosti. In to resnično šteje," je dodala Pickova. Otrok, ki bi jim napolnjena šolska torba pred začetkom novega šolskega leta prišla še kako prav, je žal še veliko. V Zvezi Anita Ogulin in ZPM se trudijo, da jih zagotovijo čim več, zato še vedno z veseljem sprejemajo donacije za šolarje. Trenutno so najbolj dobrodošli naslednji šolski pripomočki: - čopiči, - palete, - tempera barve, - das masa, - rdeči kemični svinčniki, - kalkulatorji, - šolske torbe za prvo triado za fante. Donacije sprejemajo v skladišču Zveze Anita Ogulin na Zaloški 54 v Ljubljani. Več informacij in kontaktne številke pa lahko najdete na njihovi spletni strani.