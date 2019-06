Napolnimo skladišča s šolskimi potrebščinami

Preveč je otrok, ki jim starši ne morejo kupiti zvezkov, napolniti torb in peresnic. Še preden se bo to šolsko leto dobro končalo, se zato mnogi starši sprašujejo, kako bodo zmogli nove šolske stroške pokriti že čez dva kratka meseca in pol. Te skrbi jim lahko skupaj prihranimo.

Še preden nas vse prevzame počitniško vzdušje, Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje objavlja seznam potrebščin, ki jim jih lahko pomagate zbrati po svojih najboljših močeh in tako omilite stroške, ki so za marsikatero družino preprosto preveliki. Zbirajo vse, kar se mora ob začetku šolskega leta znajti v otroški šolski torbi, od svinčnikov, nalivnikov, radirk, zvezkov, barvic in flomastrov. Tu so še potrebščine za ustvarjanje; od vodenih in tempera barvic do čopičev in risalnih listov. Kaj vse poleg knjig in delovnih zvezkov še sodi v šolske torbe, si lahko preberete na objavljenih seznamih potrebščin.