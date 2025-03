'Naredil bi vse, da bi kot družina izplezali iz trenutno težke situacije'

V hiši mlade štiričlanske družine je očitno, da kljub težavam starša izredno ljubeče skrbita za svoj dom in družino. Prostori so lepo urejeni in čutiti je bilo, da se starša kljub vsakodnevnim izzivom, ki jih prinaša življenje z omejenimi sredstvi in zdravstvenimi težavami, močno trudita. Sobici otrok sta bili izjemno prijetni, sploh soba mlajšega sina, ki ponosno razkazuje uspehe svoje nogometne ekipe. Na žalost pa mu starša vseh stvari, ki jih prinese šport, ne moreta zagotoviti, tako se tudi ni mogel udeležiti priprav na tekmo s svojo ekipo, saj so bili stroški enostavno previsoki.

Preden so se pri očetu začele pojavljati zdravstvene težave, je imel dobro zaposlitev in stabilno plačo. Tudi mama je bila redno zaposlena, otroka sta trenirala nogomet in njihovo življenje je teklo po ustaljenih tirnicah.