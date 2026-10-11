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Našla sta streho nad glavo, ne pa tudi dolgoročne stanovanjske varnosti

Ljubljana, 11. 10. 2026 07.00 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
Gala Kuder
Otroška soba

Ko je oče tik pred začetkom šolskega leta končno našel stanovanje, v katerega sta se lahko s hčerko vselila, mu je vsaj za nekaj časa odleglo. Za njim so bili tedni iskanja, številni ogledi in skrbi, kje bosta s hčerko živela. Kot oče, ki sam skrbi za otroka, si želi predvsem, da bi ji lahko zagotovil varen in stabilen dom. A čeprav imata zdaj streho nad glavo, ga še vedno spremlja negotovost. Ne ve namreč, kako dolgo bosta v stanovanju lahko ostala in kdaj se bo znova znašel pred vprašanjem, kje bosta s hčerko živela.

V času počitnic nas je zaradi stanovanjske stiske poklical očka mladoletne hčerke. Po več letih bivanja v najemu je moral zaradi prodaje stanovanja poiskati nov dom. Stanovanje je našel, vendar ga je ob vselitvi čakalo neprijetno presenečenje. Prostori niso bili urejeni, elektrika ni bila priključena, lastnik pa kljub začetni obljubi ni želel skleniti najemne pogodbe. Oče se je zato odločil, da se s hčerko v takšne razmere ne bosta vselila.

Besedilo je pripravila Gala Kuder, sodelavka Zveze Anita Ogulin in ZPM.

Začasno sta se zatekla k babici na deželo, vendar je bilo jasno, da bosta tam lahko le do začetka šolskega leta. Hčerka namreč obiskuje prilagojen šolski program v Ljubljani in vsakodnevna vožnja iz drugega kraja zanju ne bi bila izvedljiva, saj je oče trenutno brez avtomobila.

Oče je zato ponovno stopil v akcijo in začel iskati primeren dom. Po številnih ogledih se mu je nekaj dni pred začetkom šolskega leta le nasmehnila sreča. Našel je prostor, kamor sta se lahko s hčerko vselila. Ko nam je povedal, da jima v novem domu manjka še nekaj osnovnega pohištva in opreme, sva se s sodelavko odpravili na terenski obisk, da bi njune bivanjske razmere videli tudi v živo.

Skromno stanovanjce, polno ljubezni

Na dan obiska je močno deževalo, tako da nama niti dežnik ni bil v veliko pomoč. Oče naju je pričakal pred vhodom v blok in naju pospremil do četrtega nadstropja. Ko smo vstopili, nama je nekoliko v zadregi povedal, da je stanovanje res majhno in da si kopalnico delita s sosedo.

Stanovanje je v resnici ena večja soba. V njej so kuhinja, dnevni prostor, spalni del in kotiček za igranje. Prostora je malo, zasebnosti še manj. Kljub temu oče pove, da je zadovoljen. Stanovanje ni vlažno, ni mrzlo in je blizu centra mesta, predvsem pa imava s hčerko streho nad glavo.

Plišasti medved na postelji

Za najemnino plačuje 450 evrov, dodatnih 100 do 150 evrov bodo nanesli mesečni stroški. Lastnica se s subvencijo najemnine ne strinja, rešitev pa tudi dolgoročno ni varna, saj namerava stanovanje v prihodnosti prodati. Oče zato upa, da bosta lahko ostala vsaj do konca šolskega leta. Potem bo moral ponovno iskati stanovanje. Pove nama, da si je čez poletje ogledal številna stanovanja. Nekatera so bila v neprimernem stanju, druga zanj predraga, nekateri lastniki pa so ob omembi otroka prekinili pogovor. Za neprofitno stanovanje je uvrščen zelo daleč na čakalni listi, zato nanj ne more računati.

Ob obisku nama je s sodelavko hitro postalo jasno, da jima manjkajo predvsem osnovne stvari. Oče in hči sta namreč spala na dveh jogijih na tleh, saj pograd, ki je že bil v stanovanju, ni bil varen in sta ga odstranila. Kuhati nista mogla, saj sta bila brez kuhalne plošče, manjkala sta tudi manjša mizica in dva stola.

Kljub skromnim razmeram je bilo mogoče hitro opaziti, koliko truda oče vlaga v skrb za hčerko. Hčerka ima posebne potrebe in še druge zdravstvene težave, a očka dodobra pozna njene posebnosti, želje, skrbi za njeno šolo in vsakodnevne obveznosti ter išče načine, kako ji zagotoviti čim bolj urejen vsakdan.

Skrb za hčerko mu omejuje možnosti za zaposlitev

A prav skrb zanjo vpliva tudi na očetove možnosti zaposlitve. Za hčerko skrbi povsem sam. Zaradi njenih posebnosti potrebuje njegovo večjo prisotnost, v šoli pa so ga prosili, da jo prevzema že takoj po pouku. Zaradi tega težko najde zaposlitev, ki bi jo lahko uskladil z njenimi potrebami. Na pomoč hčerkine mame se prav tako ne more zanesti, saj ni prisotna. Na zavodu ima zato status iskalca zaposlitve v mirovanju, kar ga zelo obremenjuje, saj bi si želel delati, a trenutno tega ne more uskladiti z obveznostmi do hčerke.

Otroška soba

S pomočjo donatorja smo opisani družini že lahko pomagali urediti del osnovne opreme. Tako imata zdaj posteljo, na kateri lahko spita, štedilnik, na katerem si lahko pripravita topel obrok, in mizico, za katero lahko sedeta skupaj.

Vendar njuna zgodba še ni končana. Trenutno imata prostor, kjer lahko živita, in nekaj stvari, ki so jima prej manjkale. A vprašanje, kje bosta živela čez leto dni, ostaja odprto.

Stanovanjske stiske so lahko različne

Ob odhodu od družine sem se zamislila, kako hitro lahko človek ostane brez varnega doma in kako težko je nato znova vzpostaviti stabilnost. Stanovanjska stiska namreč ni vedno videti kot življenje brez strehe nad glavo. Včasih pomeni majhno in predrago stanovanje, negotov najem ali dom, za katerega ne veš, koliko časa ga boš še lahko obdržal. Podobno je z zaposlitvijo. So ljudje, ki si želijo delati, vendar jim okoliščine tega ne omogočajo. Skrb za otroka, zdravstvene težave ali delovni čas, ki ga ni mogoče uskladiti z družinskimi obveznostmi, lahko človeku otežijo pot do zaposlitve, čeprav si jo želi in jo potrebuje.

Veriga dobrih ljudi
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