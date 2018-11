Natalija Bratkovič: Bodite zgled tudi vi. Delajte dobro

Eden od obrazov Verige dobrih ljudi je tudi prikupna Štajerka in voditeljica priljubljenega resničnostnega šova Kmetija Natalija Bratkovič , ki že vso svojo novinarsko kariero poskuša pomagati ljudem, zlasti tistim v stiski. Ker je velika ljubiteljica živali, je enako zagreta tudi pri pomoči njim. "Poskušam pomagati ljudem, ki so pomoči potrebni. Ne samo materialne, pač pa tudi, če potrebujejo zgolj pogovor, ker so v stiski. Kadarkoli je priložnost, da pomagam, jo zagrabim. Mogoče bo kdo rekel, da zato, da se bolje počutim. Morda je tudi to. Zagotovo lažje zaspim zvečer, ko vem, da sem nekomu uspela narisati nasmeh na obraz," pravi Bratkovičeva.

Skozi svoje življenje je spoznala ljudi, ki so bili res na dnu, a se niso vdali. Ni jim sicer uspelo samim, saj so potrebovali pomoč, a jim je vendarle uspelo pobrati se. "Ne rečem, da so vsi takšni, da vsem uspe. A hvala bogu vem, da so ljudje, ki jim je to uspelo. Ni jim bilo lahko. Problem ni v nas. Tisti, ki bi morali težave reševati, jih ponavadi ne. Jih takrat, ko je njim to prikladno. To je naša država," pravi voditeljica Kmetije, ki opozarja tudi na absurd bivšega poslanca Jožefa Jerovška, ki je sicer že v pokoju, a je po provokaciji Francija Keka na družbenih omrežjih razlagal, da ima 1700 evrov pokojnine, s katero težko preživi. Še več. Celo prerekal se je, ker ima nekdo drug višjo. "Po drugi strani pa imamo v Sloveniji 13,3 odstotka ljudi, ki živijo pod pragom revščine. Moramo se pošteno zamisliti. Ne navadni smrtniki, pač pa takšni, ki imajo niti v rokah. Ti bi morali pomisliti in se zamisliti. Oni bi morali začeti, na njih bi se moralo graditi," opozarja Bratkovičeva.