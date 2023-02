'Naučila sem se, kako pomembno je imeti natančen vpogled prihodkov in odhodkov'

V torek so se starši, ki so vključeni v program Veriga dobrih ljudi, udeležili finančne delavnice, ki je potekala v Večgeneracijskem centru Skupna točka. Delavnico, ki so jo omogočili dolgoletni donatorji, sta izvedla zunanja gostujoča predavatelja Jure Ugovšek in Srečko Korber iz revije in portala Moje Finance, ki sta udeležence seznanila z osnovami kreditov in posojil, vodenjem proračuna, varčevanjem, osnovami zavarovanja, pobližje pa sta jim razložila tudi plače ter delovne in pokojninske dobe.

V humanitarnem programu Veriga dobrih ljudi za uporabnike redno organizirajo delavnice, ki so namenjene opolnomočenju družin na različnih področjih, med njimi tudi na področju osebnih in družinskih financ.

Udeleženci so se naučili veliko novih stvari, med njimi tudi to, kako pomembno je imeti natančen vpogled prihodkov in odhodkov. "V bistvu mi je bil najbolj všeč osebni načrt in ga bom definitivno uvedla v prakso," je povedala ena od udeleženk in dodala, da je veliko izvedela tudi o tem, kje so pasti, ki se jim lahko izogneš. Da je bilo zanimivo spoznati bančništvo z njihovega zornega kota, se pravi z vidika upravljavcev premoženja, je pojasnila še ena od udeleženk, ki je bolj podrobno izvedela, "na kaj je treba biti pozoren pri raznih oblikah najemanja posojil, na skrite pasti pri oglaševanju ipd." Udeleženci pa so izvedeli še, kako izdelati proračun, kar je bilo še posebej zanimivo eni od udeleženk delavnice, ki ji bodo vsekakor prav prišle tudi "nove informacije o tem, kako izračunamo kreditno sposobnost, o SISBONU, o lizingu, na kaj je treba biti pozoren pri plačilni listi, koliko davka plačaš kot s. p. in podobno".

Udeleženci so se delavnice udeležili z različnimi pričakovanji, po koncu pa so bili nadvse zadovoljni. "Želela sem izvedeti več o upravljanju s financami na nivoju gospodinjstva, fizične osebe, in delavnica je res več kot presegla moja pričakovanja. Bila je zelo poučna, ker res nikoli vsega ne veš," je povedala ena od udeleženk. Druga je pojasnila, da je prišla v pričakovanju koristnih nasvetov glede upravljanja s financami. "Da se naučim planirati družinske finance in jih bolje kontrolirati. Na delavnici sem definitivno pridobila veliko novih informacij, predvsem pa so bili koristni realni primeri," je dodala.

In kako jim bo naučeno koristilo za naprej? "Upam, da v smislu bolj racionalnega upravljanja z obstoječimi financami. Vem, na kaj je treba biti pozoren pri sklepanju kreditov, zavarovanj, izvedela sem, katere panoge ponujajo dodaten vir zaslužka," je pojasnila ena od udeleženk, medtem ko je druga prepričana, da ji bo najbolj koristil načrt prihodkov in odhodkov. "Ker imaš tako res pregled nad vsem. Poskusila bom planirati domač proračun in pogledati, kaj nam vzame največ in najmanj denarja vsak mesec." Da se bodo z vsemi informacijami, ki so jih prejeli na delavnici, doma znali bolje orientirati med raznimi možnostmi upravljanja premoženja, pa meni tretja udeleženka, ki je prepričana, "da bo sedaj s pridobljenimi novimi znanji znala pomagati tudi ostalim družinskim članom in prijateljem".

Sicer pa finančna šola, kot pojasnjujejo v Verigi dobrih ljudi, starše vodi skozi temeljne dejavnike, ki vplivajo na finančno stanje posameznika, ter jih seznani z osnovami upravljanja družinskih financ – vodenje družinskih financ, uporaba bankomatov, varčevanje, krediti, dolgovi. Delavnica staršem omogoča prepoznavanje potrošnih navad družine oz. gospodinjstva ter možnosti za izboljšanje, poleg tega pa starše opozori na pasti, ki lahko družino vodijo v finančne težave oziroma že obstoječo finančno stisko še poslabšajo.

"Na Verigi dobrih ljudi se zavedamo in tudi neprestano poudarjamo pomen poznavanja in nadzora mesečnih prilivov in izdatkov, ki pokažejo pravo sliko in posledično možnost za uvedbo sprememb za izboljšanje finančnega stanja. Pri tem z družinami uporabimo finančni načrt, ki smo ga izdelali v Verigi dobrih ljudi in je tudi obvezna priloga k prošnji za finančno pomoč," pojasnjujejo.