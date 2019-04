Bo denarna pomoč revnim materam spremenila razvoj možganov njihovih dojenčkov?

Vsak mesec polovica mater, vključenih v vznemirljivo raziskavo v ZDA, prejme skoarj 300 evrov. Vprašanje, na katerega si skušajo odgovoriti znanstveniki, je, ali bo bistevno večji prihodek družine, ki živi pod pragom revščine, vplival na razvoj njihovega novorojenčka.

Od 1000 revnih mater vključenih v raziskavo, polovica prejema denarno pomoč, ki njihov ekonomski položaj izboljšuje za četrtino. FOTO: Thinkstock, Thinkstock

Kimberly Nobel, nevroznanstvenica in pediatrinja, je vodja ambiciozne raziskave z naslovom 'Dojenčkovo prvo leto'. Raziskovali bodo kompleksno področje nastajanja možganskih povezav pri dojenčkih in skušali dokazati, ali in koliko na zgodnji razvoj možganov vpliva dejstvo, da se je otrok rodil v globoko revno družino. Kljub zapleteni nevroznanosti v ozadju raziskave pa je samo izhodišče projekta povsem preprosto.

V randomizirani študiji so polovici mater namenili nepovratno mesečno pomoč 20 dolarjev, drugi polovici naključno izbranih mater pa 333 dolarjev.

Izbrali so 1000 mater, ki so rodile maja lansko leto in živijo globoko pod pragom revščine. V randomizirani študiji so polovici mater namenili nepovratno mesečno pomoč 17,70 evrov oziroma 20 dolarjev, drugi polovici naključno izbranih mater pa skoraj 300 evrov oziroma 333 dolarjev. Slednji znesek pri teh družinah lahko pomeni izboljšanje ekonomskega položaja 20–25 %. Pri uporabi teh sredstev materam niso postavili nikakršnih pogojev in denar lahko porabijo kakor želijo. Denarno pomoč bodo vse družine prejemale prvih 40 mesecev otrokovega življenja, znastveniki pa bodo skušali ugotoviti, ali je pomoč materam vplivala na razvoj možganov do otrokovega tretjega leta.

"Že majhne razlike pri prihodku družine – dolar po dolar – so se odrazile pri večjih razlikah v strukturi možganov," pravi Kimebrly Nobel. FOTO: Thinkstock

Predhodne raziskave so že nakazale povezavo med strukturo otrokovih možganov in ekonomskim položajem družine. Ob tem Nobelova na svoji predstavitvi za TedTalk poudarja, da obstajajo razlike med samo globino revščine, v kateri so odraščali otroci: "Ta povezava med prihodkom družine in strukturo otrokovih možganov je najmočnejša pri družinah z najnižjimi dohodki. Dejansko so se že relativno majhne razlike pri prihodku družine – dolar po dolar – odrazile pri sorazmerno večjih razlikah v strukturi možganov med najbolj socialno šibkimi družinami."

"V študiji smo našli en dejavnik, ki je povezan z obliko možganske skorje skorajda po celotni površini možganov. Ta dejavnik je bil prihodek družine."

Raziskovalci se bodo osredotočali predvsem na obliko in vijugavost površine možganske skorje, ki jo najbolj povezujejo z zahtevnimi kognitivnimi funkcijami možganov – branje, razumevanje, izražanje, samonadzor: "To pa zato, ker je predhodno delo znanstvenikov namignilo, da je v mnogih primerih večja površina možganske skorje povezana z večjimi intelektualnimi sposobnostmi posameznika. V študiji smo našli en dejavnik, ki je povezan z obliko možganske skorje skorajda po celotni površini možganov. Ta dejavnik je bil prihodek družine."

S finančno intervencijo v najzgodnejšem obdobju skušajo spremeniti pogosto usodni potek razvoja otroka, ki odrašča v ekonomsko slabem okolju. FOTO: iStock

Raziskava je še v prvi fazi in trajalo bo nekaj let, da znanstveniki pod vodstvom Kimberly Nobel predstavijo dolgoročne rezultate več kot 13 milijonov evrov težke študije. Sama ideja vpliva okolja na razvoj dojenčkovih možganov seveda ni nova. Nov pristop je v tem, da skušajo s finančno intervencijo v najzgodnejšem obdobju spremeniti sicer pogosto usodni potek razvoja otroka, ki raste v okolju, v katerem je za marsikaj prikrajšan.

Pomembno je, da posledice revščine, ki poraja novo revščino, preprečimo pri samem nastanku – v otroštvu. FOTO: iStock

Raziskava razvoja možganov 1000 dojenčkov, ki bodo v maju dopolnili svoje prvo leto, bo zaradi edinstvenega pristopa nedvomno prinesla zanimive znanstvene izsledke. A če uspejo dokazati, da lahko finančna spodbuda materam majhnih otrok, tako globoko zaznamuje usodo in prihodnost teh otrok, bi bila to pomembna znanstvena podlaga za spremembo politike v boju proti revščini. Čeprav obstajajo preštevilni posamezniki, ki so kljub revnemu okolju ali pa morda ravno zaradi njega, dosegli izjemne uspehe, je statistika za večino neizprosna.

"Ogromno otrok iz ekonomsko bogatejših družin je, ki imajo manjšo površino možganov in ogromno je otrok iz revnih družin z večjo možgansko površino."

"Ogromno otrok iz ekonomsko bogatejših družin je, ki imajo manjšo površino možganov, in ogromno je otrok iz revnih družin z večjo možgansko površino," pravi Nobelova, a s primerom dveh otrok rojenih v družinah z različnim ekonomskim statusom v ZDA, ponazarja: "Ob rojstvu ne najdemo absolutno nikakršnih razlik v delovanju njunih možganov. Do trenutka, ko ta dva otroka začneta hoditi v vrtec, vemo, da bo otrok iz revnega okolja verjetneje imel v povprečju 60 % nižje ocene kognitivnih sposobnosti kot drugi otrok. Kasneje bo socialno šibkejši otrok petkrat verjetneje opustil srednjo šolo, če pa bo maturiral, pa bo verjetnost, da pride do diplome spet manjša. Do njunega 35. leta starosti – če prvi otrok vse življenje preživi v revščini – je verjetnost, da bo tudi sam reven že 75 %." Zato je tako pomembno, da posledice revščine, ki poraja novo revščino, preprečimo pri samem nastanku. Z drugimi besedami, pomagajmo otrokom, da prekinemo krog revščine, še preden jih ta usodno zaznamuje.