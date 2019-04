Najlažje je biti brezposeln na Danskem, najtežje na Otoku

Kar 90 odstotkov prejšnje plače vam v primeru brezposelnosti lahko pripada na Danskem. V Veliki Britaniji ta številka ne doseže niti 20 odstotkov povprečne britanske plače. Slovenija je nekje vmes.

V Sloveniji je najvišji možni znesek po izgubi službe 673 evrov neto. FOTO: Miro Majcen

Evropske države imajo zelo različne sisteme, ki pridejo na pomoč, ko človek nenadoma ostane brez zaposlitve. Razlike so v načinih izplačila, višinah prejemkov, pa tudi trajanju prejemanja. V Sloveniji prve tri mesece prejemanja znaša 80 %, v naslednjih devetih mesecih 60 % ter po izteku enega leta 50 % povprečne mesečne plače, ki jo je človek imel v obdobju osmih mesecev, preden je izgubil zaposlitev. Je pa trajanje izplačevanja povezano tudi s tem, kako dolgo je bil prosilec pred tem zavarovan. Če je prejemal povprečno slovensko neto plačo 1.108,10 evra, potem prve tri mesece prejema 673,95 evra neto, kar je tudi najvišje možno denarno nadomestilo pri nas. Nato pa naslednje tri mesece znesek pade za 20 %, po enem letu pa po podatkih, ki so nam jih poslali z Zavoda RS za zaposlovanje, prejema še 650,76 evra neto.

Najvišje izplačilo pri nas je prve tri mesece 673, 95 evrov neto, ki po enem letu pade na 650, 76 evrov neto.

Glede na podatke, dostopne na tej spletni strani, smo preračunali, koliko v posameznih državah ob izgubi službe prejme nekdo, ki je pred tem prejemal povprečno plačo v tej državi. Ponekod se navedeni zneski sicer spreminjajo s časom prejemanja in s starostjo ali časom zavarovanja prosilca.

DANSKA Nikoli ni prijetno ostati brez službe, a če se to že zgodi, je morda ’najboljši kraj za nezaposlene’ Danska. Nezaposleni je upravičen do 90 odstotkov svoje prejšnje plače še dve leti po izgubi službe. Maksimalno izplačilo na Danskem je sicer omejeno na 2495 evrov mesečno. Ob izračunu, da je povprečna plača v glavnem mestu okoli 3200 evrov mesečno, bi bil človek, ki je ostal brez službe, torej upravičen do omenjenega zneska 2495 evrov. Njihov sistem ima nekaj posebnosti. Zaposleni se morajo vključiti za najmanj eno leto v enega od 24 zavarovalnih skladov, ki jih podpira država in ki nato v primeru brezposelnosti izplačajo nadomestilo za brezposelnost, članstvo v takem skladu pa znaša nekje med 55 in 75 evri na mesec. Nezaposleni se mora ob izgubi službe prijaviti v njihov Zavod za zaposlovanje, imenovan Jobcentret. Objaviti mora svoj življenjepis, vsak sedmi dan preverjati nove ponudbe za zaposlitev in biti pripravljen sprejeti delo v roku enega dne.

Na Danskem mora prejemnik nadomestila aktivno iskati novo zaposlitev in vsak sedmi dan preveriti nove ponudbe za delo. FOTO: Thinkstock

FRANCIJA Zaposleni v Franciji so upravičeni do nadomestila, ki ga lahko dobivajo do dve leti. Tako kot v številnih drugih državah je tudi v Franciji to nadomestilo odvisno od prejšnjega zaslužka. Da bi dobili to nadomestilo, morajo Francozi dokazati dvoje: da so bili predhodno zaposleni določeno obdobje in da resnično aktivno iščejo novo zapsolitev. Nezaposleni lahko največ dvakrat zavrne ponujeno delo, ki je zanj primerno. V Franciji se denimo to nadomestilo v grobem prevodu celo imenuje ’izplačilo za povratek v službo’. Višino nadomestila izračunajo iz fiksnega in variabilnega dela, vse skupaj pa ne sme biti nižje kot 57 % oziroma izjemoma višje od 75 % od prejmkov enega dneva prejšnje plače. Človek, ki je prejemal povprečno francosko plačo, bi tako bil načeloma upravičen do najmanj 1282 evrov mesečno.

V Nemčiji so možna izplačila celo do 6500 evrov na mesec. FOTO: Thinkstock

NEMČIJA Nemški sistem za zaščito v primeru brezposelnosti omogoča, da brezposelni največ dve leti prejema 60 % svoje prejšnje plače, če je bil prej zaposlen najmanj eno leto. V primeru povprečne plače bi to pomenilo 1380 evrov izplačila mesečno. Če pa je brez službe ostal starš z nepreskrbljenimi otroki, se ta odstotek dvigne na 67 %. Višina teh prejemkov je omejena navzgor, a ta strop je občutno višji kot v drugih državah. Lansko leto je bilo tako najvišje možno izplačilo na zahodu države 6500 evrov mesečno, na vzhodu pa 5800 evrov. ITALIJA Tudi Italijani prejmejo nadomestilo glede na zaslužek pred izgubo zaposlitve. Ta lahko znaša do 75 % prejšnje plače, s kapico pri 1195 evrih. Če je človek zaslužil več kot ta znesek, je upravičen še do doplačila 25 % razlike do prejšnje plače. Za nekoga, ki je prejemal neto povprečno italijansko plačo, bi to pomenilo prejemek v višini 986 evrov. Po četrtem mesecu nezaposlenosti ta znesek postopoma nižajo za 3 % vsak mesec.

Med tistimi, ki prejemajo ene najnižjih podpor države ob izgubi zaposlitve, so Britanci. FOTO: Thinkstock

VELIKA BRITANIJA Popolnoma drugačen sistem je v veljavi v Veliki Britaniji. Nadomestilo lahko brezposleni prejema pol leta, vse pa je odvisno od njegove starosti. Mlajši od 25 let tako prejmejo 66,80 evra na teden, starejši od 25 pa 84,33 evra na teden. To predstavlja le okoli 19 % povprečnega mesečnega dohodka na Otoku. Če bi to preračunali v mesečne zneske, bi Britanec prejel okoli 330 evrov pomoči za brezposelnost na mesec.