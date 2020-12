'Ne pravim, da imate vi preveč, samo mi imamo premalo'

V uvodu je najprej pojasnila, da so se z ZPM Ljubljana Moste Polje spoznali letos na začetku jeseni, a njena zgodba se je začela že veliko prej, lani za božič, in se nadaljevala vso zimo, v pomlad in poletje ter tudi jesen. "Kruta, resnična zgodba poštenega slovenskega državljana, ki so ga država in njej podrejene institucije spravile na beraško palico," je zapisala. Pojasnila je, da sta z možem vzela kredit, da sta kupila parcelo in ustvarila dom. A čez noč se je k njim prikradla bolezen, ki zlepa ni izginila.

V Verigi dobrih ljudi so začeli z akcijo #Mislimnate v želji, da bi si ljudje, čeprav moramo držati razdaljo, bili po srcih blizu. Ne samo, da so naleteli na presenetljivo srčen odziv mnogih. Naleteli so tudi na srčen odziv tistih, ki so sami v stiskah. Pisala je namreč mamica, recimo ji Alenka, ki je sama v težki situaciji. A je našla moč, da je povedala, koliko ji to, da ima nekoga ob strani, pomeni.

"Poleg bolezni, ki me je doletela, sem morala vse svoje moči usmeriti v to, kako naprej. Nadomestilo - bolniška je zelo nizka. Položnice in najini krediti pa ostajajo....Spomladi je mož izgubil službo zaradi korone, že pred tem pa so mu znižali plačo za več kot polovico. In kako naprej?" sprašuje. Banka jima je sicer omogočila moratorij na kredit, a sta tudi to morala plačati. Z možem sta zato kmalu začela prodajati svoje osebne stvari, da sta imela za plačilo položnic in kredita, za hrano, za računalnik za otroka, ki ga potrebuje za šolanje na daljavo.

In hrana? "Zelje se kuha, pa koruzni žganci. Se ne pritožujem, zelo je dobro. Ampak najprej bo otrok jedel, potem midva z možem. Kurimo na elektriko, smo v mrzlem, tako lahko privarčujemo," opisuje. A položnice prihajajo naprej, za njimi opomini, tudi banka jim pošilja izterjave. "Odgovarjaš, razlagaš, prosiš. Nekateri so razumevajoči, drugi osorni," piše mamica, ki je na pomoč poklicala tudi CSD, kjer je morala "izpolnjevati vloge, razlagati situacijo, dostavljati dokazila, se poniževati". Ko so ji le nakazali denar, ga je porabila za položnice in hrano, za kar je bil namenjen, na CSD pa je poslala dokazila o porabljenih sredstvih. A vsak večer z možem razmišljata in načrtujeta kaj lahko še prodata."Vse bo v redu se tolaživa in zaspiva v nov dan. Boriš se sam s seboj in z okolico z nasmehom na obrazu, da te ljudje pustijo pri miru, da ne vrtajo vate," piše.