Ni človeka, ki lahko zapolni vrzel neizbrisne bolečine ob izgubi mamice

Ne vem, zakaj sem ob tem pomislila tudi na mamico, ki je pravkar poklicala. Obiskala nas je v visoki nosečnosti, ker je ostala sama. Zavržena in obsojana od vseh, ki so jo obkrožali. Sama s še nerojenim bitjecem, ki ne krivo ne dolžno skupaj z mamico ni zaželeno prav nikjer, saj jima gostoljubje, s tem pa tudi vrata, zapirajo čisto vsi. Sorodniki, sodelavci, prijatelji in znanci. Ona pa kljubuje sebi in drugim. Navzven pokončna in odločena v boju za svoje in detetovo mesto pod soncem, znotraj krhke duše pa je tako zelo ranljiva in potrebna spodbude, razumevanja, sprejemanja, tolažbe. Z eno besedo ljubezni. Ki bi ji pomagala prebroditi te težke trenutke samote. Ji ponuditi stanovanjce, ki ga bi pripravila za dobrodošlico novorojenčku in novi epizodi njunega življenja. Tudi ob njej bomo, saj ocenjujemo, da sama ne bo zmogla …

Podobno usodo je kruto izkusila tudi mamica, ki vsa drgetajoča in razburjena pripoveduje, da naj bi učiteljica v šoli grobo ravnala z njenim otrokom. Pravi, da zgolj zato, ker ni sledil uri pouka. Poskušam jo pomiriti. Usmerjam jo na pogovor z otrokom in učiteljico. Ni zadovoljna, ker se to, kot zatrjuje, ni zgodilo prvič. Ker pravi da čuti, da v šoli z njenima otrokoma ne ravnajo pravilno. In trdi, da zato, ker so revni, ker ne zmorejo tistega, kar imajo mnogi drugi otroci. Zlomila se je. Ne obvladuje se več in odločena je, da zapusti kraj in vse, kar se ji dogaja v tistem okolju. Želi drugam. Daleč stran od vsakodnevnega trpljenja, bitke za golo preživetje. Truda za enake možnosti njenih dveh otrok. Stran od ljudi, ki ji sodijo. Ni lena, je pa hudo bolna in njeno bolniško nadomestilo ji ne zagotavlja osnovnega preživetja. Čeprav je pridna in pripravljena čisto vsem pomagati z deli, ki jih zmore. Ni sprejeta, pravi, preprosto čuti, da ne sodi v okolje, v katerem je odraščala. Ker je postalo drugačno. Neprijazno do ljudi, ki se trudijo, pa ne zmorejo. Mamici in otrokoma že pomagamo na več načinov. Tudi s terapevti se dogovarjamo za pogostejše spremljanje stanja mamice.