Nihče ne bi smel v stiski biti sam in nihče ne bi smel biti sojen za svoje okoliščine

Še vedno pa je preveč primerov, ko ljudje pridejo po pomoč prepozno. Ko lahko le še lajšamo posledice, prepogosto tudi tragedij. Življenje samo, okolica in družba, so jih že tako zelo prizadele, da so posledice neizogibne. Tako je za pomoč Verige dobrih ljudi strokovna služba predlagala tudi družino z vzhodnega dela naše dežele.

Anita Ogulin je dolgoletna prostovoljka in človekoljubka, humanitarka, borka, ki živi za zgodbe, ki jih piše življenje. Je čutna, a hkrati energična ženska, ki svojo moč črpa iz svoje družine in narave, je mati dveh otrok in babica dvema vnukoma. Ni ji vseeno, v kakšni družbi živimo, in se za to, da se svet spreminja na bolje, goreče trudi vsakodnevno. Utrinke svojih dni zapisuje v dnevniku za našo spletno stran.

V odročni domačiji je družina v preteklosti imela dokaj mirno življenje. Več stoletna hiška je postala majhna kmetija. Prehajala je iz roda v rod in generacije sinov in hčera so ostajale tod ter se trudile v hiško vnašati izboljšave ali dokupiti kak kos zemlje, sezidati majhen hlev.… Varno streho nad glavo je nudila tudi tej družini, ki se je obrnila na nas. Bila je številčna, živeli so skupaj s starimi starši in vsi so aktivno prispevali k prihodkom družine. Življenje s petimi otroki ter babico in dedkom je potekalo v slogi, toplini in ljubezni. Nenadoma pa je umrla babica, ki je otrokom predstavljala nadvse dragoceno osebo. Nekaj mesecev za tem je neozdravljivo zbolel tudi dedek. In bolezen ga je v sila kratkem času priklenila na invalidski voziček. Bremena domačih opravil in skrbi sta starša podelila tudi večjim trem otrokom, da bi se naučili tudi dela doma in osnov gospodinjstva ter kmetijstva. Otroci so bili v šoli pridni in uspešni. Le druženja z vrstniki zanje nikoli ni bilo. Najprej zato, ker so bila njihova oblačila skromna, vendar čista. Niso imeli telefonov, pa tudi časa za druženje ne. Želeli so imeti prijatelje izven družine, močno želeli. Prav vsi so jih izključevali. Smrt dedka po težki bolezni je skromno družino še dodatno zadolžila, saj ni bilo prihrankov, da bi zmogli pogrebne stroške. Kljub skrbnemu načrtovanju porabe denarja, ki sta ga zaslužila starša, nista zmogla mesečnih stroškov položnic in osnovnega preživetja. Pričela sta kolobariti s plačilom položnic.

Prvorojenka Urška je bila na dedka zelo navezana in ga je po smrti zelo pogrešala, osamila se je, odklanjala je šolo in obveznosti. Skupaj s sorodniki so starši iskali načine kako Urški pomagati, saj je vidno usihala. In ko je pristala, da jo edino stric lahko odpelje na zdravniški posvet, je ta doživel tragično nesrečo, ki je ni preživel. Družina se je dobesedno pogreznila v temo.

Slovo od strica je terjalo nov dolg. Popoln finančni zlom pa je le nekaj mesecev za stričevo smrtjo družina doživela s tem, ko se je tudi očku zgodila huda nesreča. Ta ga je za več mesecev povsem onesposobila za delo. S tem pa tudi zaslužek.

Vaščani so spremljali tragične dogodke družine, stisko preživetja pa sta tako mama kot oče silno skrivala. Večkrat so priskočili na pomoč pri delu s stroji na njivah. Kaj več pa ne, saj niso vedeli v kakšno hudo pomanjkanje je uklenjena cela družina. Staršema je bilo silno težko priznati, da se borijo za osnovno preživetje. Zelenjavo, sadje in meso so pridelali sami – le sredstev za oblačila, obutev, položnice, šolske izdatke, vrtec, pa poplačilo kreditov ni bilo. Čeprav sta bila složna, sta starša po vsem, kar se jim je v kratkem času pripetilo, tonila vsak v svoj molk. Tudi njun odnos do otrok je doživljal spremembe. V vsakega člana družine se je naselila globoka žalost. Večji trije otroci so prevzemali skrb še za mlajša dva.

Oba starša pa so najbolj bremenile neporavnane obveznosti. Naredila sta načrt poravnave. Prav vsak cent sta namenila odplačilu obveznosti. In izračunala, da ko bo očka zaključil bolniški stalež, bosta zmogla v letu dni poplačati vse za nazaj, da bi lahko naprej redno plačevala položnice in tudi odplačevala kredite.