'Nikoli si nisem predstavljal, da se nam vsem lahko pripeti kaj tako hudega'

Tik pod stropom otroške sobe hiše mlade družine, ki je doživela popolno prenovo v preteklem letu, so še pritrjene risbice njihove deklice, ki edine pričajo, da je v njej do pred kratkim vladal otroški živ žav. Na nekaj še preostalega kuhinjskega pohištva, ki ga deroča voda ni uspela izruvati iz sten, so ostale naplavine šibja in blata. Tla so bila počiščena, stene umazane od blata, okna in vrata dobesedno odtrgana.

In že sva se s sodelavko podali na poplavljeno območje – tokrat proti Savinjski dolini. Trave še niso prerasle blatnih in peščenih nanosov. Pogovor prav z vsako žrtvijo poplav objame telo s tako znanim občutkom žalovanja, ki ga čutim ob vsakem pogovoru posebej. Žalovanja za spomini, dobrinami, življenjem, ki so ga živeli pred povodnjijo. Žalovanja, podobnega izgubi najdražje osebe. Pa hkrati negotovosti, kako naprej.

Ponedeljek. Pripravljam se za nove terenske obiske poplavljenih območij, ki jih bova opravili s sodelavko. Telefoni pa ves čas zvonijo. In preprosto ne zmorem ujeti vseh podklicev. Zato pokličem nazaj. Najprej poznano mamico, do pred leti treh otrok. Tik po tem, ko je klonila pred življenjem njena mladoletna hči. Druga je danes naša silno prizadevna štipendistka, sin pa se je medtem osamosvojil. Ko mamici vrnem klic, zahlipa. V joku pove, da je ponoči našla sina – mrtvega. Dva dni, dve mladi življenji, ki ju ni več ... Sočustvujem. Globoko. Boleče. Tudi sama imam sina. Izbiram besede tolažbe in se zavedam, da prav nobena ne more odstreti izgube, žalosti, bolečine. Morala sem zapustiti prostor.

"Tukaj je živela naša družina," se oglasi gospa. "Pa sem ostala sama s hčerkino družino, ki je naš dom povsem preuredila. Vsi smo najeli kredite. In lani smo povabili vse sorodnike, da so videli, kako lepo smo preuredili naš skupni dom. In tod ga ne bo več. Kar je ostalo, morajo podreti, saj popravila niso več mogoča. Nas pa je pod streho vzela moja sestra. Da smo dobili prostor, se je njena hči odselila k fantu, sin pa je na začasnem delu v tujini. Ne vemo, kako bomo naprej. Tako zelo hudo nam je bilo zapustiti dom, pa vrt in sadno drevje. Ostale so le te gole stene, drevje je deroča voda odnesla, avtomobil in traktor tudi. Lepo nam je bilo tukaj. Kdo ve, kako se bo naše življenje nadaljevalo."

Sočutno pobaramo mamo in hčerko z družino, kaj trenutno najbolj potrebujejo. Povedali so, mi pa smo jim omogočili, da bodo dobrine, ki jih je vzela povodenj, lahko nadomestili z novimi. Hkrati smo preslikali tudi položnice, ki jih bomo poravnali, kajti sami so komaj reševali svoja življenja. Prihrankov pa ob kreditnih obveznostih niso mogli imeti.

Povodenj, srčni zastoj in kraja humanitarne pomoči

V drugi hiši smo našli gospoda, ki je počasi, toda vztrajno luščil poškodovane ploščice s stopnišča. Prijazno je odzdravil in nas popeljal po hiši dveh etaž. Spodnji del s kuhinjo, kopalnico in dnevno sobo je bil povsem uničen. V zgornjem delu pa so bile kopalnica in dve spalnici, ki jih deroča reka ni dosegla. In v enem izmed teh prostorov je očka uredil zasilno kuhinjo s kuhalnikom in različnimi stoli ter improvizirano mizo iz gradbenih stojal in desk. "Nikoli si nisem predstavljal, da se nam vsem lahko pripeti kaj tako hudega," pove. Povedal je tudi, da je doživel v času povodnji še srčni zastoj. Bil je že dva dni iz bolnišnice, vendar je moral poskrbeti, da bodo v hiši, ki jo je tako zelo prizadela poplava, lahko vsaj za silo prebivali.