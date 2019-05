'Nismo in ne bomo odnehali. Ne bodo se nas znebili!' Intervju z Janijem Muhičem

Ambasador Verige dobrih ljudi in voditelj informativne oddaje 24ur Jani Muhič napoveduje, da namerava Veriga vztrajati pri spremembah zakonodaje, ki bi najrevnejšim olajšale življenje. Eden teh nujnih korakov, ki jih politika ni bila sposobna storiti vse do danes, je izvzetje otroških dodatkov iz sistema socialnih transferjev. V primeru izterjav ali izvršb bi moral biti otroški dodatek namenjen otrokom in ne poplačilu dolgov.

Z Janijem Muhičem,voditeljem informativne oddaje 24ur, smo se pogovarjali o projektu naše hiše Veriga dobrih ljudi in njegovih izkušnjah z delovanjem politike, ko gre za reševanje stisk najmanj opaznih med nami - revnih. Teh je po zadnjih podatkih Statističnega urada še vedno krepko preko četrt milijona, kar 268.000. In čeprav lahko politiko poslušamo o vse večji gospodarski blaginji pri nas, je v revščini še vedno 49.000 otrok. Jani Muhič je v imenu Verige zato decembra lani skupaj z Anito Ogulin in Nino Zidar Klemenčič predstavil Manifest, ki so ga v roke dobili vsi ministri. To je dokument, ki je nastal ob večletnem delu Zveze prijateljev mladine Moste Polje z družinami v stiski. Z ukrepi, ki bi lahko občutno ublažili neprestan strah in trpljenje najrevnejših, so bili do konca prejšnjega leta seznanjeni vlada, pristojna ministrstva in izvoljeni poslanci državnega zbora. Veriga dobrih ljudi želi doseči tudi premike pri pripravi zakonodaje. Se je povečala vsaj dojemljivost politike za predloge Verige, ki bi zmanjšali posledice revščine? V Verigi dobrih ljudi pri delu z družinami naletimo na vrsto sistemskih pomanjkljivosti, ves čas se trudimo opozarjati na vse te pomanjkljivosti, na vse te prepreke, s katerimi se te družine soočajo.

Upamo in čakamo, da bo pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti preučilo te predloge o socialno varstvenih premikih in jih tudi upoštevalo. Se pa zavedamo, da sistemske spremembe ne morejo biti uresničene čez noč. To je verjetno vsem jasno. Pričakujemo pa, da bodo te predloge vsaj upoštevali, jih vsaj preučili, videli, zakaj se težave sploh pojavljajo. V bistvu se ves čas nekako zavzemamo za izboljšanje stanja. Kot mediji, sem prepričan, smo lahko bolj glasni, sploh ko gre za spoštovanje človekovih pravic.

"Ne bodo se nas znebili. Če hočejo zaupanje ljudi na naslednjih volitvah, si ga morajo tudi pridobiti," pravi Jani Muhič o odzivnosti politike. FOTO: POP TV

Ti sam si se osebno zelo angažiral pri vzpostavljanju projekta Veriga dobrih ljudi in širjenju vpliva, kakšne so tvoje izkušnje s politiki in z odločevalci? Pri politiki dobiš občutek, da vse vedo o problemu, ki ga prideš izpostavit. V pogovoru ugotoviš, da ni ravno tako. Šele čez nekaj časa, ko se spustijo na realna tla, razumejo in izrazijo resnost. Nato slišiš besede, da se ne da.

Otroške dodatke moramo izvzeti iz prihodkov družin, ker niso socialni popravek, korektiv, ampak so spodbuda zdravega razvoja otroka.

Potem pa pojasniš, da so vendarle oni izvoljeni, da premikajo stvari, ne pa samo, da dobivajo državno plačo in pijejo kavo na naše stroške. Slišiš obljube, potem pa res, kljub vsej tej volji, sledi zaton te volje, pripravljenosti in obljub. Ampak še enkrat jasno sporočam, nismo in ne bomo odnehali. Ne bodo se nas znebili. Če hočejo zaupanje ljudi na naslednjih volitvah, si ga morajo tudi pridobiti. Pri katerih konkretnih predlogih, ki jih Zveza prijateljev mladine Moste Polje iz svojih izkušenj dela s temi ranljivimi skupinami predlaga, bi želel več učinkovitega odziva politike? Najprej skušamo uresničiti že dolgo tega posredovane predloge iz javno objavljenega Manifesta. In sicer, da otroške dodatke izvzamemo iz prihodkov družin, ker niso socialni popravek, korektiv, ampak so spodbuda zdravega razvoja otroka. Hkrati s tem si bomo prizadevali za ureditev preživnin otrok, posegli v zvišanje subvencije dijaških domov in šolskih potrebščin za srednješolce. Težko si predstavljamo, koliko in kako prerečih je problemov, ravno na tem podorčju. Skratka naš cilj je uresničiti Manifest, ki je zelo resno mišljen, dokler ne bodo sprejete prave sistemske spremembe, za vse predloge. To so zares tisti predlogi, ki jih kot družba nujno potrebujemo.

Jani Muhič o odnosu do revnih pravi: "Pomembno je, da nikogar pavšalno in vnaprej ne obsodimo, ker ne poznamo okoliščin, v katerih ljudje živijo." FOTO: POP TV

Z Verigo dobrih ljudi dobijo glas tudi tisti, ki so povsem na robu družbe. Kako pomembno se tebi zdi slišati tudi njihove zgodbe? Izredno pomembno je, da so ljudje, ki se znajdejo v stiski, slišani. Da jih nekdo opazi, da nekdo zazna njihovo stisko, da jih posluša. S tem najprej dobijo občutek, da niso sami, kar je zelo pomembno, in da nam je kot družbi mar zanje. Je pa pomembno, da nikogar pavšalno in v naprej ne obsodimo, ker ne poznamo okoliščin, v katerih ljudje živijo. In predvsem moramo vedeti, da tisti, ki pomoč res potrebujejo, to zelo težko povedo, priznajo. Že sami sebi, drugim še težje. Ljudje ne vemo in ne poznamo vsega, kar doživljajo. To vemo tisti, ki se z njimi pogovarjamo in proučuejmo posamezen primer. Ampak vedno rečem, če ne moreš pomagati, vsaj ne škodi in ne bodi preveč moder. Imaš občutek, da je Veriga dobrih ljudi že dosegla bistvene premike pri tem, kako Slovenci gledamo na revščino in na revne ljudi? Na žalost večjega premika v razmišljanju Slovencev o revščini v Verigi dobrih ljudi nismo opazili. Skozi Verigo si namreč med drugim prizadevamo tudi za to, da bi se zmanjšala stigmatizacija revščine.

Živimo v času, v državi, kjer so omogočeni vsi pogoji, da sistemsko izkoreninimo revščino.

Je pa Veriga vendarle opogumila kar precej družin, ki so nam prišle zaupat svoje stiske, predstavit globino problemov, ki dejansko pestijo žal vse več ljudi tega našega družbenega dna. Izredno smo hvaležni vsem ljudem, ki čutijo njihovo stisko, ki vedo, da nekdo potrebuje pomoč in zato tudi resnično velikodušno pomagajo in se vključujejo v Verigo dobrih ljudi. Imaš občutek, da v Sloveniji lahko izkoreninimo revščino. Je to nekaj, kar se da doseči, ali je to zgolj utopija? Živimo v času, v državi, kjer so omogočeni vsi pogoji, da sistemsko izkoreninimo revščino. Je pa nedopustno, da so v teh časih otroci in družine lačni. In da nimajo zagotovljenih osnovnih pogojev. Tega ne smemo spregledati.