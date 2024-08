Za položnice se še napraska, o počitnicah lahko le sanjajo

Deklici sta na mamino željo odšli v njuno sobo, kjer sta nadaljevali z igro, mi pa smo nadaljevali pogovor. Takoj ob odhodu je gospa s sramom povedala, da ne želi o njihovi stiski, njenih izzivih in družinskih težavah govoriti pred hčerkama. Oba z možem sta namreč zaposlena, a je ona trenutno zaradi številnih zdravstvenih težav na dolgotrajni bolniški. Sooča se s hudo obliko astme, artritisa in fibromialgije, ima tudi več alergij na hrano.

V četrtkovem dopoldnevu sva s sodelavko obiskali nekaj družin, vključenih v naš humanitarni program Veriga dobrih ljudi. Ko sva pozvonili na vratih prve družine, sta naju poleg mame na vratih pričakali tudi hčerkici. Z navdušenjem sta naju povabili naprej in radovedno pogledovali proti paketoma hrane in higiene, ki sva ju prinesli s seboj.

Besedilo je pripravila Gala Kuder, sodelavka Verige dobrih ljudi.

Po plačilu položnic in nakupu najnujnejših stvari pogosto zmanjka sredstev za stvari, pri katerih se lahko nekoliko potrpi, kot so na primer nova oblačila, obutev, družinski izleti in počitnice ter druge ne tako nujne stvari. Pred vrati je novo šolsko leto in ena od hčerk bo septembra prvič prestopila šolski prag. Starša si srčno želita, da bi lahko deklici omogočila šolski kotiček, za katerega bi nujno potrebovala kupiti pisalno mizo in stol, a jima družinski proračun tega žal ne omogoča. Ko zapustiva skromen, a lično urejen in čist dom družine, pot nadaljujeva do naslednje družine.

Zdravstvene težave ima tudi ena od hčerk in potrebuje posebno prehrano ter kozmetiko. Živijo v lastniškem stanovanju, za katerega bosta starša kmalu odplačala kredit, a se zavedata, da bo potrebna ponovna finančna investicija za sanacijo sten. Soočajo se namreč z vlago in posledično plesnijo, ki še poslabšuje že tako načeto zdravje družine. Mama nama je s solzami v očeh povedala, da jima kljub trdni želji po zagotavljanju osnovnih potrebščin in rednemu plačilu mesečnih obveznosti visok strošek zdravil, specializirane kozmetike in prehranskih dodatkov, potrebnih za obvladovanje otrokovih in njenih alergij, predstavljajo res velik finančni izziv.

Spoznava starša, ki že več let poskušata preživeti na dolgotrajni bolniški. Mama dela za polovični delovni čas, a jo kmalu čaka zahtevnejša operacija, oče je v postopku rehabilitacije. Oba sta sicer malo pred upokojitvijo, a imata še vedno upanje, da se bosta lahko vsaj za nekaj časa vrnila nazaj na delovno mesto. Sin je nadarjen plavalec, kljub finančnem omejitvam mu želita omogočiti normalne pogoje za dokončanje šolanja in udeležbo na treningih ter tekmovanjih, na katerih dosega zares dobre rezultate.

'Edini, ki so držali svoje obljube, so bile humanitarne organizacije'

Oče je zaradi zdravstvenih naprav nezaposljiv, mama po porodniški aktivno išče zaposlitev

Sive gorenjske ceste naju nato peljejo še do zadnjega obiska. Do štiričlanske družine, ki živi v majhnem najemniškem stanovanju s subvencionirano najemnino. Oba starša sta trenutno brezposelna. Oče ima številne zdravstvene težave, zaradi katerih ni zaposljiv, in čaka na odločbo invalidske komisije. Mama pa je ravno zaključila s porodniško in aktivno išče zaposlitev. Zaradi dveh majhnih otrok in partnerjevega zdravstvenega stanja je omejena samo na dela, katerih večino delovnega procesa poteka v dopoldanskem času. Poleg tega imata oba otroka težave v razvoju in potrebujeta posebno zdravstveno oskrbo in redno obiskovanje razvojnih ambulant.

Zaradi vseh naštetih dejavnikov je mama tako precej nezaželen kader pri potencialnih bodočih delodajalcih. Kljub nizkim prihodkom starša vestno plačujeta vse obveznosti in nimata dolgov. A tudi pri njima je zato na koncu meseca tesno s finančnimi sredstvi in potrebujeta pomoč pri nakupu osnovnih življenjskih potrebščin, kot so hrana, higienski pripomočki in stvari za otroke, kot so plenice in adaptirano mleko. Tudi onadva nam v pogovoru večkrat omenita, da brez naše pomoči ne bi zmogla čez mesec.