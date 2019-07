Nuša Lesar: Najbolj me gane, ko stigmo revščine nosijo otroci

Voditeljica oddaje Svet Nuša Lesar priznava, da jo zgodbe družin iz Verige dobrih ljudi močno ganejo. Še posebej do srca ji gredo takrat, ko so zaradi revščine prizadeti otroci. Tudi zato upa in računa, da bo politika naredila vse, da bi jim pomagala tudi s spremembami zakonodaje.

"Večina zgodb iz Verige dobrih ljudi mi gre do srca," pravi voditeljica informativne oddajeSvet Nuša Lesar. "Če bi morala izpostavit eno, bi verjetno najprej omenila zgodbo mame, ki je govorila o svojem desetletnem sinu. O tem, kaj doživlja v šoli, ker sta revna."

Ne vem, če se je kdo vprašal, zakaj vse so ti otroci prikrajšani, ker se njihov otroški dodatek porablja za to, da družina sploh lahko preživi!

Pripoved mame o krutih besedah, ki so jih sošolci namenjali njenemu sinu zgolj zato, ker živita v skromnih razmerah in se ne more tako kot nekateri drugi sošolci vsak teden pohvaliti z novimi oblačili ali igračami, je spodbudila izjemen odziv med gledalci, ki so želeli pomagati dečku. Zgodbo si lahko preberete na tej povezavi. Prav to odrivanje otrok, ki niso ničesar krivi, jih pa ta doživetja lahko zaznamujejo za vse življenje, je tisto, kar je šlo najbolj do živega Nuši Lesar: "Ta stigma, ki jo revščina prinese s sabo, je sploh v šoli v teh pubertetniških letih še toliko hujša. Kadar gre za otroke, ki čutijo to stigmo – to me pa najbolj gane."

Najbolj ji gredo do srca zgodbe, kjer revščina prizadene otroke. FOTO: POP TV

Prav zato pričakuje konkretne zakonske spremembe, ki bi otrokom, kot je ta desetletnik, olajšali vsakodnevne bitke in bi omilili posledice revščine, v katerih živijo oni sami in njihove družine. Marsikaj bi se dalo narediti, še preden bodo politiki odšli na poletne počitnice, meni Nuša: "Ja, zagotovo najbolj nujno, da se otroški dodatki in štipendije izvzamejo iz družinskega proračuna. Otroški dodatki so namenjeni zdravemu razvoju otroka in nedopustno je, da ga morajo družine porabiti za plačevanje položnic. Ne vem, če se je kdo vprašal, zakaj vse so ti otroci prikrajšani, ker se njihov otroški dodatek, ki jim pripada, porablja za to, da družina sploh lahko preživi!"

Določene strokovne šole zahtevajo obvezen nakup pripomočkov, ki jih dijaki potrebujejo za svoje izobraževanje in tudi to je nemogoče, če družina komaj pride čez mesec s položnicami in hrano.

Veliko manj v ospredju, a nič manj težke, so zgodbe otrok, ki so že zapustili osnovno šolo. Čeprav je pri nas šolstvo v osnovi brezplačno, to ne pomeni, da je zares zastonj. Za množico srednješolcev stroški pomenijo, da se ne bodo odločili za šolanje tam, kjer bi si sami želeli, opozarja Nuša: "Mene je res presenetilo, koliko dijakov se ne vpiše na šolo, ki si jo želijo, ampak tisto, ki je najbližje domu. Zato, da pot v šolo ne zajeda njihovega finančnega proračuna. In to se mi zdi res grozljivo. Spomnim se svoje srednje šole in s kakšnim veseljem sem hodila tja. In če bi mi rekli, da moram na šolo, ki bi bila zame 'cenejša', bi bilo grozljivo. Tukaj si res želimo več subvencij pri dijaških domovih. Hkrati pa določene strokovne šole zahtevajo obvezen nakup pripomočkov, ki jih dijaki potrebujejo za svoje izobraževanje in tudi to je nemogoče, če družina komaj pride čez mesec s položnicami in hrano."

Tudi srednješolski otroci so v hudih stiskah zaradi revščine svoje družine, opozarja Nuša Lesar. FOTO: POP TV

Če sprememb ne bo pred počitnicami, bodo razmere za vse te otroke nespremenjene ostale tudi v prihodnjem šolskem letu. Prepričana, da so premiki možni še pred pričetkom parlamentarnih počitnic, Nuša Lesar poudarja: "Jaz mislim, da kjer je volja, je pot. Mislim, da so to politiki že večkrat dokazali, ko se sprejema tudi kake interventne zakone. Torej ne vem, zakaj se ne bi moglo to, na kar opozarjamo že leta, še posebej pa v zadnjem letu, spremeniti še pred začetkom novega šolskega leta!"