Oblačila iz našega fundusa v pomoč družinam

Želimo ravnati trajnostno in odgovorno, zato oblačila najprej ponudimo zaposlenim, vsa, ki ostanejo, tokrat jih je bilo 80 kosov, pa z veseljem doniramo. Tako jim podaljšamo življenjsko dobo, mamicam in mladim družinam pa omogočimo, da se lepo uredijo za službo in posebne dogodke, pravi Barbara Žgalin, stilistka na PRO PLUS.

Takšna oblika pomoči družinam pomeni razbremenitev družinskega proračuna, saj jim omogoča, da sredstva namenijo drugim nujnim življenjskim potrebam, kot so plačilo položnic in nakup hrane. Obenem jim daje občutek, da v svojih stiskah niso sami, pojasnjuje Gala Kuder, strokovna sodelavka Verige dobrih ljudi.

Družinam veliko pomeni tudi to, da so podarjena oblačila lepa in kakovostna. Ena od mamic je nekaj kosov izbrala tudi za starejšo hčerko, ki je bila nad njimi navdušena. Iz srca se vam zahvaljujem za podarjena oblačila. Vaša pomoč mi v teh dneh izjemno veliko pomeni in mi je resnično olajšala situacijo, je zapisala prejemnica donacije. Denar, ki bi ga sicer porabila za jesenska in zimska oblačila za službo, bo tako lahko namenila plačilu položnic in nakupu hrane, je še poudarila.