Oblačila v kovčkih, obroki na kavču: 'Komaj čakam, da si bom lahko privoščila omare'

Paketi pomoči, ki jih dostavlja Veriga dobrih ljudi FOTO: Zveza Anita Ogulin in ZPM

Na mrzel januarski dan sva se s sodelavko podali na obisk petih družin, razpršenih po različnih krajih Slovenije. Že zgodaj zjutraj sva pripravili potrebne obrazce, pakete osnovnih potrebščin in uskladili urnik, da bi vsaki družini lahko posvetili dovolj časa. S prometne avtoceste sva se preusmerili na regionalno cesto in se peljali skozi vse bolj zimsko pokrajino, kjer snežne odeje še ni pobrala odjuga.

Besedilo je pripravila Nina Facchini, sodelavka Zveze Anita Ogulin in ZPM.

Prva postaja na najini poti je bila petčlanska družina, ki je pred kratkim zbežala daleč stran od nasilnega moža. Mamica se s svojimi štirimi otroki stiska v majhnem najemnem stanovanju v starejši večstanovanjski zgradbi. Vrata nama je odprla z nekaj začetne zadržanosti in previdnosti, ki pa sta se kmalu razblinili ter dali prostor sproščenemu pogovoru. Mama nama je zaupala, kako težko je priti skozi mesec, še posebej zato, ker mora za vse otroke zadostovati le en skromen prihodek. Položnice za nujne stroške se kar kopičijo, zlasti v zimskih mesecih, ko sta ogrevanje in elektrika toliko dražja. Pove nam, da mora včasih izbrati med plačilom položnic ali nakupom hrane in higienskih potrebščin, pri tem pa paziti, da se dolgovi ne povečujejo.

Omare so nedosegljiv luksuz

Ko sva se razgledali po stanovanju, sva opazili, kako skromno je. Ob vstopu v že tako tesne in majhne sobe sva se s sodelavko skoraj zaleteli v zložene kovčke. Sobice namreč nimajo omar, zato so oblačila in obutev petih oseb skrbno pospravljeni v nekaj, ob steno zloženih kovčkov in vreč. "Naj se še tako trudimo zlagati, je dovolj eno iskanje, da je vse spet razmetano," obupano reče mama, "komaj čakam, da si bom lahko privoščila omare." Prostori so opremljeni le z nekaj kosi najnujnejšega pohištva. V otroški sobi sva najprej zagledali obrabljen pograd, ob katerega se stiska še starejša enojna postelja in dve mizi, polni zvezkov. Vsaka ima svoj računalniški monitor, ki pa ni nikamor priključen. "Na mizi sta bolj za vzpodbudo," reče mama, ki stoji za mano, "saj računalnika nimamo." Kljub temu je tesna otroška sobica še najbolj popolno opremljen prostor. "Ko smo se vselili, je bilo stanovanje povsem prazno. S pomočjo izredne denarne socialne pomoči sem kupila kuhinjo, saj brez nje res ne gre." Kuhinja je sicer nova, vendar se prostoru ne prilega dobro, saj rahlo sili čez odprtino vrat. Mama doda, da je bila takšna sestava še najprimernejša med tistimi, ki so bili na voljo v najnižjem cenovnem rangu.

Za petčlansko družino je omara trenutno luksuz, ki si ga ne morejo privoščiti FOTO: Zveza Anita Ogulin in ZPM

"Manjka nam še jedilna miza s stoli, ampak s tem se ne mudi tako zelo. Zaenkrat lahko jemo na kavču." V dnevni sobi, ki služi tudi kot jedilnica in spalnica najstarejšemu otroku, se poleg omenjenega kavča nahaja tudi televizija, a tako kot računalniška monitorja, je tudi ta izklopljena. "Zaenkrat še nimamo internetnega in TV-ponudnika, saj to enostavno ni prioriteta. Otroci razumejo," reče mama in doda: "Šolsko delo pa opravljajo v šoli."

Iz nasilja v negotovost

V družini je prisotna občutna napetost. Mama, ki je sama nosilka vseh skrbi, včasih ne zmore več obvladovati izzivov. Pogovor z njo razkrije, da pogosto ne ve, na koga se lahko obrne po pomoč, strah jo je birokracije in ponovnih razočaranj. "Najhuje je, ko ne veš, kam iti po pomoč, pa si vseeno prepričan, da nekje mora obstajati nekdo, ki bo razumel," doda.

Risbica otroka FOTO: Zveza Anita Ogulin in ZPM

Odkrito spregovori tudi o svojih psihičnih težavah, ki vključujejo pogoste napade tesnobe, težave s spanjem ter občutke nemoči in izoliranosti. "Po tem, ko smo zbežali in se zato večkrat selili, nimam več nobenih prijateljev ali sorodnikov. Občasno se po telefonu slišim le s svojo mamo, ki pa je že starejša in je ne želim še dodatno obremenjevati s svojimi skrbmi." Ob skrbi za preživetje zelo težko najde čas in energijo za celjenje globokih ran, ki jih je za seboj pustil nasilen mož. Po njenih besedah tudi otroci nosijo posledice. Opazila je, da so večkrat prestrašeni, bojijo se večjih skupin ljudi, pri starejših dveh pa se kažejo znaki vedenjskih težav, kot sta samopoškodovanje in upad učnega uspeha. Z lahkotnejšim tonom nama doda, da je zelo hvaležna, da njeni otroci prejemajo strokovno psihološko pomoč odlične klinične psihologinje in pedopsihiatra, ki jim pomagata k lažjemu izražanju čustev.

Korak k stabilnosti