Oče je na pomoč poklical, ko ni več vedel, kaj dati na mizo

Na srečo so tu mnogi ljudje, ki jim je še vedno mar za sočloveka in ki se še spomnijo, da bistvo prazničnega obdarovanja ni zgolj v osrečevanju bližnjih, ampak tudi v pomoči drugim, šibkejšim od nas. S pomočjo teh dobrih ljudi smo marsikateri družini napolnili hladilnik in pod jelko postavili darilca za otroke. Družine, ki so v novo leto stopile s plačanimi položnicami, pa se še danes zahvaljujejo in pošiljajo dobre želje vsem znanim in neznanim dobrotnikom.

Tok življenja se jim je prvič razburkal, ko so jih iz vrtca obvestili, da je hči doživela epileptični napad. Prvemu so sledili še mnogi in postajali so vse silovitejši. Sprva je do napadov prihajalo predvsem med spanjem, skozi leta pa so se začeli vse pogosteje dogajati tudi čez dan. Sčasoma so se pojavile še druge zdravstvene težave in zaradi množice različnih zdravil se je začelo spreminjati tudi dekličino vedenje. Nekdaj vesela deklica je postala težko vodljiva in starša sta iskala različne načine, kako bi ji stala ob strani in olajšala neskončne preiskave in zamujene trenutke s sošolci. Pogoste neprespane noči in izostanki od pouka terjajo, da starša veliko časa in energije vlagata tudi v njeno šolsko delo, da lahko dohaja učno snov.

Njuno vezo je obogatilo rojstvo dveh otrok in družina je sprva živela mirno življenje. Oba starša sta bila zaposlena, in čeprav je bilo stanovanje, ki sta ga najela, povsem prazno, jima je prihodek omogočal najem posojila, s katerim sta ga lahko polno opremila in svoji družini uredila prijeten dom.

Povedal nam je, da imata oba s partnerko za seboj težko otroštvo, ki jima je že zgodaj vcepilo željo in trden namen, da si bosta nekega dne ustvarila zdravo družino, kjer bo partnerska veza trdna in bo za varnost otrok dobro poskrbljeno. Ker oba prihajata iz ločenih družin, ki po razpadu niso ostale povezane, sta ostala brez varnosti in opore, ki nam jo lahko nudi mreža sorodnikov, zato sta bila že od začetka odločena, da bo pri njima drugače.

Čeprav nas je tudi njegov telefonski klic dosegel v decembru, njegova glavna skrb niso bila darila ali praznovanje. Njegovo opisovanje položaja, v katerem so se znašli, je pogosto prekinjala boleča tišina in prošnja mu ni šla gladko z jezika. Med pogovorom se mu je lomil glas in jasno je bilo, da le s težavo zadržuje solze. Težko mu je bilo priznati, da so se znašli na točki, ko sami ne zmorejo naprej in potrebujejo tujo pomoč.

Pa vendar je veseli december že za nami in novo leto s seboj prinaša nove zgodbe, ki nam segajo do srca. Ena takih je zgodba očeta, ki se je v zadnjih dneh starega leta opogumil in prvič poklical našo pisarno.

V času epidemije je situacijo še poslabšala izguba zaposlitve

Ko je svet doletela epidemija covida-19, so mnogi ostali brez dela in med njimi se je znašel tudi sam. Oče je sicer iskal novo zaposlitev, vendar se je zavedal, da bo težko dobil delodajalca, ki bo razumel potrebo po pogostih odsotnostih na račun skrbi za hčerko. S stopnjevanjem hčerinih zdravstvenih težav je postalo pomembno, da ima deklica stalno varstvo in nadzor, zato sta se z ženo odločila, da je najbolje, če on ostane doma in prevzame skrb zanjo. Ker dokončna diagnoza kljub množici preiskav še vedno ni postavljena in ker se predvideva, da bo večina težav po puberteti izzvenela, družina ni bila upravičena do dodatka za nego in niti do nadomestila za izgubljen dohodek, zato odločitve, da oče ostane doma, niso sprejeli zlahka. Zavedali so se, da bo močno vplivala na prihodke družine, vendar jim je s skromnostjo, skrbnim preračunavanjem in kolobarjenjem s položnicami nekako uspevalo ostati na gladini. Zalomilo se je, ko so družini pri vlogi za socialno pomoč upoštevali ženin regres in jim s tem še dodatno znižali že tako nizke prihodke.

Vse težje preživljanje iz meseca v mesec se je še dodatno otežilo, ko je prišlo do nenadnega poslabšanja hčerinega zdravja, ki je zahtevalo takojšnjo hospitalizacijo v Ljubljani. Starša sta bila primorana vzeti limit, da sta si zagotovila sredstva za nakupe goriva in plačila parkirnin ter si tako omogočila redno obiskovanje bolnega otroka. Ko se je po dolgih dveh mesecih končno vrnila domov, sta starša ugotovila, da so se z naraščajočim strahom za hčerino zdravje istočasno kopičili tudi neplačani računi, in že tako težka naloga polnjenja hladilnika je postala le še težja.

Oče je na pomoč poklical, ko ni več vedel, kaj dati na mizo

Oče je zbral pogum in se odločil poklicati na pomoč v trenutku, ko ni več vedel, kaj dati na mizo. Ko je ugotovil, da jim je stanje, za katerega se mu je še pred meseci zdelo, da je pod nadzorom, postopoma povsem ušlo iz vajeti. Psihična izčrpanost in občutek brezupa sta mu risala le še najbolj črne scenarije.

Skozi pogovor sem mu najprej predstavila naš način delovanja in oblike pomoči, ki jih program Veriga dobrih ljudi nudi, nato pa sva se dogovorila, kateri naj bodo njegovi naslednji koraki, da lahko pomoč družini kar čim prej steče. Med tem, ko je oče poskrbel, da smo prejeli popolno vlogo z vsemi potrebnimi dokazili in priporočili, se je v pisarni že sprožila akcija iskanja sredstev, da se družini pred novoletnimi prazniki pomaga vsaj napolniti hladilnik.

Na srečo december, ki je za nami, ni bil le mesec poglobljenih stisk, ampak je bil tudi mesec obilja pomoči s strani mnogih dobrih ljudi, zaradi katere je bilo polepšati praznike tudi tej družini razmeroma enostavno. V novo leto so tako lahko vstopili brez skrbi, da bosta zaradi prazne denarnice in minusa na računu otroka lačna. Pa vendar je to le del podpore, ki jo družina sedaj potrebuje. Celostna pomoč pa ni le zamah s čarobno palico, ampak tek na dolge proge. Tako za to družino kot za našo ekipo pa se je ta v letu 2023 šele dobro začel.