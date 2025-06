Pred mesecem dni smo na Verigo dobrih ljudi prejeli vlogo za vključitev, ki je razgrnila tragično zgodbo družine, v kateri je v bitki za življenje zmagala bolezen in za vedno odvzela očeta in moža. Mamica se je čez noč znašla v situaciji, ki ji sama ni več kos, prihajajoče počitnice pa prinašajo negotovost, kdo bo pazil na malo deklico.

Po le nekaj prebranih odstavkih vloge, ki jo je mama poslala zahvaljujoč usmeritvam socialne delavke, mi je bilo jasno, da se družina spopada z izjemno stisko in da je najbolje, da mamo povabim na osebni razgovor. Prišla je z iskrivo, zvedavo deklico, ki je bila tako zelo hvaležna za igračko, ki jo je našla v naši omari z igračami in knjigami. Kar ni mogla verjeti, da bo lahko igračo, ki na njihovi šoli trenutno velja za eno izmed najbolj priljubljenih, odnesla domov. Medtem ko se je deklica zaposlila z igro, sva z mamo, ki so ji solze žalosti neumorno tekle po obrazu, namenili čas njuni trenutni družinski situaciji.

Povedala je o življenju, ki so ga še nedavno živeli s sedaj pokojnim možem. Očetova smrt je nastopila tako hitro, da ni bilo časa za slovo, kaj šele pripravo na žalovanje in življenje, ki čaka mamico in njeno hčerkico. Boleče je pripovedovala o tem, kako ju je praktično čez noč prizadela ta strašna življenjska izguba, ki ji ne da spati, počuti se neutolažljivo. Najtežje ji je v službi, kjer se trudi prikrivati svojo žalost, da lahko odgovorno opravlja svoje delo.

Besedilo je pripravila Živa Logar, strokovna sodelavka Zveze Anita Ogulin in ZPM.

Prihodki družine so se drastično zmanjšali. Prej sta z možem brez težav krila vse mesečne življenjske stroške, zdaj pa mama ne ve, kako bo z najemnino, ki je sama ne zmore več plačevati. Zaprositi bo morala za subvencijo najemnine, vendar ji najemodajalka na pogodbi noče navesti dejanski znesek najemnine, ki ji ga mora plačevati, kar pomeni, da bo prejela bistveno manjšo subvencijo. Mamica se je čez noč znašla v situaciji, ki ji sama ni več kos.

'Premajhna je, da bi bila sama doma'

Družina trenutno nujno potrebuje tujo pomoč, da prebrodi najhujše obdobje in najde rešitev, ki jima bo omogočila, da bosta lahko sami nadaljevali življenje. Od vseh trenutnih življenjskih težav pa mamico najbolj bremenijo prihajajoče poletne počitnice, ki bodo zanjo vse prej kot brezskrbne. V solzah žalosti in obupa pove: "Nimam varstva zanjo! Ne vem, kaj naj naredim? Premajhna je, da bi bila sama doma!"

Lansko leto sta ji z možem poleg skupnih družinskih počitnic lahko omogočila organizirano počitniško varstvo, nekaj tednov pa sta bila izmenično na dopustu, da sta pazila na hčerko. Vprašala sem jo, če imata s hčerko koga, ki jima lahko stoji ob strani. "Nimam," je rekla z zlomljenim glasom, "samo mojo mamo, ampak ona mi ne more pomagati ne finančno ne z varstvom, saj tudi ona dela za minimalen prihodek." Čas počitnic mnogim staršem povzroča stiske, to na Verigi dobrih ljudi vidimo čisto vsako leto. Medtem ko otroci odštevajo dneve do zaključka šolskega leta, se njihovi starši spopadajo z izzivom ustreznega varstva. Srečni so tisti, ki lahko svoje otroke zaupajo svojim najbližjim ali pa so finančno zmožni vključiti otroke v razna počitniška varstva. A kljub temu tovrstne stroške občutijo tudi starši, ki so finančno stabilni. Ne smemo pozabiti, da so počitnice tudi čas, ko otroci ne prejemajo šolskih obrokov, ki so ne samo uravnoteženi ampak tudi subvencionirani in zato cenejši. Strošek za hrano v poletnem času zato kar naraste. Teža šolskih počitnic najbolj prizadene ranljivejše skupine, kamor danes, žal, spada tudi vse več družin z zaposlenimi starši. Ta temna plat poletnih počitnic je bila povod, da v sodelovanju s POP TV in njegovo serijo Skrito v raju izpeljemo dobrodelno akcijo, ki bi vsaj nekoliko razbremenila otroke in družine v stiski ter jim med počitnicami omogočila košček raja.

Srčni ljudje, ki utrjujejo vero v dobro ljudi

Zahvaljujoč tej akciji je stiske družin slišala donatorka, ki se je odločila ponuditi svoje počitniške kapacitete na morju. "Z možem ne moreva nuditi finančne pomoči, lahko pa dvema družinama ponudiva brezskrbne počitnice v najini hiški. Tudi za prevoz lahko poskrbiva, najin sin pa se je odločil za njih napolniti hladilnik," nam je sporočila. Tudi na objavo zadnjega dnevnika Verige dobrih ljudi, v katerem je svojo izkušnjo o počitniških stiskah zapisala ena od mamic, vključenih v naš program, se je odzval gospod. "Imamo še nekaj prostih terminov v juliju in avgustu, ki jih z veseljem ponudim eni družini, vključeni v vaš program," je z neverjetno srčnostjo in navdušenjem ponudil možnost brezplačnega koriščenja svojih počitniških kapacitet, ki jih sicer oddaja v najem. Ob vseh težkih zgodbah družin in dobrosrčnih ponudbah donatorjev je težko ostati ravnodušen. Veliko pomeni, da ljudje razumemo, da poletne počitnice niso same sebi namen. To je pomemben čas oddiha, nabiranja novih spominov in izkušenj tako za otroke kot za starše. Ko se ljudje znajdejo v težkih življenjskih situacijah, je za reševanje teh pogosto potrebno ogromno časa, vztrajnosti, moči in volje, da jih uspešno premagajo in nadaljujejo človeka dostojno življenje. To je čas, ko človek še toliko bolj potrebuje brezskrbno sprostitev in umik iz okolja prežetega s skrbmi, sramom in strahom kaj bo prinesel jutrišnji dan. Počitnice družinam omogočajo, da si lahko odpočijejo, se sprostijo, okrepijo medsebojne vezi in napolnijo z energijo za nadaljnji boj.

Moč skupnosti v najtežjih trenutkih

Se sprašujete, kako bomo pomagali mamici in njeni hčerki? S pomočjo brezplačnih taborov in letovanj, ki jih nudimo v okviru naše Zveze Anita Ogulin, bomo deklico vključili v različne brezplačne počitniške dejavnosti in ji omogočili nasmejano poletje, saj jo je letošnje leto močno zaznamovalo z izgubo očka. Želim si, da bomo mamico rešili vsaj nekaterih skrbi, saj jih je v letošnjem letu utrpela že preveč. Ob vseh teh mislih ne morem mimo neizmerne hvaležnosti vsem donatorjem, ki nas po svojih zmožnostih podpirajo, da lahko skupaj z družinami, ki se pogumno borijo s hudimi življenjskimi situacijami, ustvarjamo boljšo in močnejšo družbo. Kot bi dejala naša draga pokojna Anita Ogulin: "Družba je tako močna, kot je močan njen najšibkejši člen."