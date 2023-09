Od ljudi za ljudi z Verigo dobrih ljudi: ne glede na to, kdo si

Ljudje nam večkrat zastavijo vprašanje, kako zmoremo preprečevati, da se pod težo zgodb ljudi, ki nas dosežejo, "ne zlomimo". Naš odgovor je preprost – imamo drug drugega, imamo super vizije, predvsem pa imamo okoli sebe ljudi, ki nas podpirajo in pomagajo – to so donatorji. Slednji nam pomagajo na različne načine pri reševanju tragičnih in težkih zgodb. S prostovoljno velikodušnostjo naših donatorjev lahko pomagamo družinam in jih opolnomočimo, ohranjamo njihovo dostojanstvo med življenjskimi preizkušnjami in jim omogočamo hitro vrnitev v dostojno življenje. Hkrati te družine spodbujamo, da prispevajo k družbi, kar pomeni prelomnico na njihovi poti. Na tej točki se poslovimo in se veselimo ponovnega srečanja v svetlejših okoliščinah, v katerih bodo izzivi, s katerimi so se soočili, služili kot dokaz njihovega poguma in odločenosti, da si ustvarijo boljše življenje.

Dobrodelnost ima v naši družbi ključno vlogo, saj je pomembno sredstvo za blaženje hudih posledic humanitarnih kriz, dopolnjevanje javnih storitev in zaščito najranljivejših skupin prebivalstva, ki se zaradi številnih razlogov soočajo z izzivi, ki jih ne morejo rešiti samostojno. Posamezniki, ki se soočajo z nesrečami, morajo nujno prejeti ustrezno podporo, zaščito in pomoč, da se prepreči njihova marginalizacija, ki lahko vodi v cikle revščine, pomanjkanja in nestrpnosti. Naša skupna odgovornost je zagotoviti, da se osebam v stiski ne le zagotovi podpora, temveč tudi omogoči, da se znova vključijo v družbo kot enakovredni členi, s čimer se sklene krog vzajemnosti in skupnostne blaginje.

Potrebe ljudi v stiski so zelo različne. Po naših izkušnjah nikoli nista dovolj le materialna in finančna pomoč, ki predstavljata in zagotavljata zadovoljevanje najbolj osnovnih življenjskih potreb, zato v okviru programa nudimo še brezplačno pravno pomoč, terapevtska svetovanja, učno pomoč za otroke, delavnice za opolnomočenje, organiziran prosti čas za otroke in družine ter druge aktivnosti, ki jih s pomočjo donatorjev lahko nudimo ljudem. Celostno obravnavamo vse vključene v naš humanitarni program. Poleg celostne obravnave pa je izrednega pomena tudi dolgotrajno nudenje pomoči, saj je težave redko mogoče rešiti čez noč, večinoma je treba podporo nuditi daljše časovno obdobje, ki lahko traja od nekaj mesecev do nekaj let.

Prizadevamo si, da donatorje obveščamo, kako so njihove donacije pomagale družinam, ki so se obrnile na naš program za pomoč. Na eni strani zato, ker se zavedamo, da si ljudje želijo vedeti, kako so lahko s svojo pomočjo pripomogli in prispevali in po drugi strani zato, ker si želimo deliti dosežene rezultate, občutke hvaležnosti, navdušenja in povezanosti. Podjetja ali posamezniki ponujajo zelo različne pomoči, od ponudb za delo, brezplačnih počitniških nastanitev za družine, izobraževanj, vadb za starše in otroke, pa vse do avtomobilov. Težko bi bilo našteti vse. V ekipi ima vsaka od sodelavk svoje najljubše spomine na sodelovanja in povezovanja med donatorji in družinami.

Borilna veščina obrnila življenje na glavo

Ena izmed ponudb donatorjev, ki mi bo vedno ostala v lepem spominu, je gotovo možnost obiskovanja treningov borilne veščine judo. Spomnim se klica mame, ki si je treninge juda zelo želela obiskovati, a je povedala, da ni v dobri fizični pripravljenosti in zelo jo je skrbelo, da bo zaradi nje skupina v zaostanku. Mamici smo zagotovili, da je vadba namenjena začetnicam, ženskam na različnih stopnjah fizične pripravljenosti.

Tako je majhna, a vztrajna skupina jeseni pričela s treningi juda, se borila, smejala in jezila enkrat tedensko v telovadnici ljubljanske osnovne šole. S treningi so prejele veščine in znanja, ki jim pomagajo premagovati ovire vsakdana – naučile so se vztrajnosti in dojele, da v njihovih rokah leži moč, ki lahko premika gore. Predvsem pa je bila judo aktivnost namenjena samo njim, mamicam, ki so se lahko za eno uro na teden odmaknile od vsakdanjih težav in se postavile na prvo mesto.

Ena od mamic se je z izjemno vztrajnostjo uspešno prebila do več naslovov prvakinje v svoji kategoriji. Treningi so postali njena opora in judo njen življenjski sopotnik.