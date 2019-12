'Številni se vsakič znova zahvalijo, se pa najdejo tudi taki, ki jih vedno kaj zmoti'

Vstopili smo v december, mesec obdarovanj, veselja in pričakovanja. A kot vsako leto, tudi letos omenjeni mesec ne bo vesel za vse. Veliko družin se zadnjega meseca v letu namreč prav nič ne veseli, saj jim prinaša veliko skrbi in še večjo stisko. Vsak osmi Slovenec namreč živi pod pragom tveganja revščine.

Na Zvezi prijateljev mladine Moste Polje se trudijo, da bi tudi družine v stiski začutile vsaj delček utripa veselega decembra, zato za otroke med drugim pripravijo različna obdarovanja. V skladišču ZPM Moste Polje, katerega vodja je Sandra Luzar, za otroke, ki se ne udeležijo praznovanj z dobrimi možmi, pripravijo majhna darilca, ki pričarajo otrokom nasmeh na obraz. V skladišču na Zaloški cesti v Ljubljani je sicer živahno vse leto. Prostovoljci, trenutno so samo trije, pripravljajo pakete in urejajo oblačila, ki so jih prinesli darovalci. Pakete nato vsako sredo razdelijo med družine, ki so se znašle v težki situaciji.

Sandra Luzar, vodja skladišča ZPM Moste Polje FOTO: Damjan Žibert

Sandra Luzar, ki koordinira, vodi in skrbi, da v skladišču vse poteka tako, kot mora, je pojasnila, da skladišče na teden obišče od 50 do 70 družin, na mesec torej okoli 220, decembra pa se to število še nekoliko poveča. Veliko družin, ki pridejo po paket vsako sredo oziroma enkrat na mesec, se vedno znova zahvali za pomoč, se pa najdejo tudi taki, ki jih vedno kaj zmoti. A Luzarjeva pravi, da ko spoznaš družine in njihovo zgodbo, poskušaš razumeti, zakaj je tako in to lažje prenašaš in svoje delo še naprej opravljaš z veseljem. Sicer mora družina, ki potrebuje pomoč, najprej na ZPM Moste Polje v pisarno Veriga dobrih ljudi, kjer prejme vlogo, ki jo mora izpolniti in odnesti na Center za socialno delo ali šolski svetovalni službi. Ta nato da predlog, da je družina res v stiski, potem pa mora družina priložiti vse odločbe, ki jih ima, in dokumentacija roma na komisijo."In če komisija odobri pomoč, potem družino kličemo enkrat na mesec po paket prehrane," pojasnjuje Luzarjeva. Če je družina v res hudi stiski, ji s paketom pomagajo takoj, birokratske zadeve pa uredijo naknadno. Družine v skladišče naročajo po urah. Vse prejmejo prehranski in higienski paket, obutev in oblačila pa si izberejo sami. Prostovoljcem povejo, katero številko potrebujejo, potem pa si med ustreznimi izdelki sami izberejo, kar potrebujejo. Največ povpraševanja je sicer po prehranski pomoči, pred zimo pa tudi po toplih oblačilih, predvsem za otroke in mladostnike. Ljudje potrebujejo še posteljnino, brisače in gospodinjske stvari, kot so posode, skodelice, pekači. Slednje stvari so zelo iskane, saj jih razdelijo takoj, ko jih prejmejo.

Skladišče ZPM Moste Polje FOTO: Damjan Žibert

In kaj vsebujejo paketi? Higienski paketi se med seboj razlikujejo, saj je vsebina odvisna od tega, kaj imajo na razpolago. Enkrat lahko tako vsebuje toaletni papir in pralni prašek, drugič pa zobno ščetko in pasto, gel za tuširanje, šampon in toaletni papir."Večinoma so paketi enaki, razen takrat, ko je skladišče prazno in dobimo fizične donacije in seveda takrat ne moremo nabrati 200 enakih izdelkov," pojasni Luzarjeva. Prehranski paket načeloma vsebuje liter olja in mleka, kilogram riža, moke ter sladkorja, polento, zdrob, kosmiče za zajtrk, občasno marmelado, med ali čokoladni namaz, tune ali paštete, kar pač imajo na zalogi, vedno pa še pločevinko graha, fižola in pelatov. Gre za hrano z dolgim rokom trajanja. Hitro pokvarljive stvari delijo le, ko jih kakšen donator pokliče, da imajo veliko npr. jogurtov, ki jim kmalu preteče rok trajanja in jih zato podarijo v dobrodelne namene.

Ko smo pred kratkim objavili, da je skladišče skoraj prazno, se je odzvalo veliko mladih, starih od 20 do 25 let, ki so prinašali pakete hrane. —Sandra Luzar, vodja skladišča ZPM Moste Polje

Družina vedno prejme en paket pomoči, ne glede na to, ali gre za tri- ali petčlansko družino, "ker smo odvisni od donacij, si žal ne moremo privoščiti, da bi pakete delili po članih. Če pa je družina v res hudi stiski, pa dobi dvojni paket", pojasni Luzarjeva. Postanite prostovoljci Pakete pomagajo pripravljati prostovoljci, vendar je teh trenutno zelo malo, samo trije. Luzarjeva zato apelira na vse, predvsem študente in mlade, ki želijo pomagati, naj se jim pridružijo. Sladišče dela od 8. do 16. ure, delo tako poteka le v dopoldanskem času. Prostovoljci delo opravljajo v prostem času, v skladišču se jim popolnoma prilagodijo. Fantje so navadno zadolženi za bolj fizična dela, kjer je potrebna moč. Njihovo delo obsega prevzem donacij, prelaganje paketov in pripravljanje prehrambenih paketov. Dekleta navadno pomagajo pri oblačilih, jih preberejo in presodijo, kaj je uporabno in kaj ne, nato jih sortirajo in zložijo. Prav tako sortirajo in zlagajo igrače in obutev, pomagajo tudi pri pripravi higienskih paketov.

V skladišču ZPM Moste Polje potrebujejo prostovoljce. FOTO: Damjan Žibert

Vsi, ki bi želeli postati prostovoljci v skladišču ZPM Moste Polje na Zaloški cesti v Ljubljani, lahko pokličete telefonsko številko 064 256 566. Vodja skladišča Sandra Luzar vas bo nato povabila na pogovor, kjer vam bo pokazala skladišče in vam predstavila delovne naloge, ki bi jih opravljali. Nato se boste dogovorili za dan, ko imate čas, in boste prišli v skladišče, kjer boste poskusili in preverili, ali vam delo ustreza. Če se boste odločili, da boste naredili nekaj za skupnost in pomagali drugim, boste nato naredili urnik, kdaj lahko pomagate in boste hodili v skladišče. "Če imajo kdaj kakšne druge obveznosti, samo sporočijo, da jih ne bo in lahko pridejo drugič. Vse je stvar dogovora, se popolnoma prilagodimo prostemu času prostovoljcev," pojasnjuje Luzarjeva. Trenutno najbolj potrebujejo prehranske in higienske izdelke ter šolske potrebščine Luzarjeva pojasnjuje, da so popolnoma odvisni od donatorjev in dobrih ljudi, ki jim donirajo stvari, ki jih potrebujejo. Ker je čas pred prazniki, najbolj potrebujejo hrano. Ta naj bo z dolgim rokom trajanja. Pakete lahko v skladišče prinesete v ponedeljek, torek in četrtek med 8. in 14. uro ter v petek med 8. in 18. uro. V sredo donacij ne sprejemajo, saj imajo takrat uradne ure, ko je skladišče namenjeno uporabnikom, ki potrebujejo pomoč.

Nov urnik skladišča ZPM Moste Polje FOTO: Damjan Žibert

Če želite donirati oblačila, Luzarjeva prosi, da prej pokličete in se pozanimate, kaj potrebujejo. Lahko pa spremljate tudi njihovo spletno stran in družbena omrežja, kjer ažurno objavljajo pozive dobrim ljudem za stvari, ki jih najbolj nujno potrebujejo. "Odziv na to, kar potrebujemo, nas vedno znova preseneča, ker je vedno večji," pojasnjuje Luzarjeva in opiše, kako so pred kratkim objavili poziv, da potrebujejo zimska oblačila za otroke, stare od sedem do 15 let. "Od vseh donacij, ki smo jih prejeli, smo morda dobili le štiri vrečke s poletnimi oblačili," doda in poudari, da sicer sprejemajo oprana, čista in predvsem uporabna oblačila, brez madežev in raztrganin. "Mame imajo hude stiske, ker želijo, da so otroci vsaj na ven videti urejeni. Zato raztrganih in umazanih oblačil ne izdajamo, jih zavržemo oziroma odnesemo v center ponovne uporabe." Sicer v skladišču trenutno najbolj potrebujejo hrano z dolgim rokom trajanja, pa tudi higienske izdelke. Veliko je povpraševanja po otroških plenicah in damskih vložkih, ki jih nenehno primanjkuje. Celo leto potrebujejo tudi šolske potrebščine, ki jih šolarji nenehno potrebujejo."Poglejte, kaj imate doma in nenehno uporabljate. To so stvari, ki jih potrebujejo tudi drugi. In take stvari prinesite. S tem ne boste zgrešili," zaključi Luzarjeva.