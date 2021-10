'Stanovanje ogrevam le, ko sta otroka pri meni, ko sem sama, pač ne'

Tudi zato bo že tako velika stiska zaradi dražjega ogrevanja za nekatere še večja. Mama dveh otrok, samohranilka, ki živi v najetem stanovanju in ima minimalno plačo, pravi, da se ogrevajo na elektriko. "Prižgemo samo takrat, ko sta otroka pri meni, ko sem sama, pa pač ne," pojasnjuje in tako tudi celo zimo, če otrok ni pri njej, preživi v mrzlem stanovanju.

Cena zemeljskega plina na prostem trgu je v zadnjem letu zrasla do 400 odstotkov, približno 150 odstotkov višje so cene premoga, tudi cena električne energije je višja za 80 odstotkov, cena nafte brent pa je najvišja v zadnjih treh letih. Cene energentov in električne energije so letos na prostem trgu poletele v nebo.

Na državo, naj pomaga, da že tako revnih ne bo še bolj zeblo, se obrača Anita Ogulin iz ZPM Ljubljana Moste-Polje. "Ogrevanje v tem trenutku je izjemno pereč problem, saj dobivamo v Verigo dobrih ljudi, ki celostno pomaga družinam, vsak dan po sto in več prošenj za pomoč," pojasnjuje in zato predlaga, da država tako, kot je npr. socialni transfer, da tudi neko subvencijo za ogrevanje.

A z ministrstva za delo so na to odgovorili, da "glede na to, da se z izredno socialno denarno pomočjo lahko krijejo tudi stroški, vezani na ogrevanje (na posameznika v višini 804,36 evrov na leto, za štiričlansko družino 2.212 evrov na leto), menimo, da je v veljavni ureditvi že ustrezno zagotovljena pomoč".

A Ogulinova vztraja, da na Centrih za socialno delo ljudi pogosto ne poučijo o tej možnosti, ter da je do izredne socialne pomoči zelo težko priti. Kot pravi, je nekdo ne dobi, ker ima avtomobil, pa čeprav ga nujno potrebuje zaradi službe.

Na stisko svojih državljanov so se sicer že odzvale nekatere države, ki so sprejele nekatere ukrepe. Italija je tako namenila tri milijarde evrov za ukrepe za omejitev dviga cen, Španija je znižala davek na zemeljski plin, Francija je omejila cene plina do aprila, 5,8 milijona gospodinjstev pa bo v Franciji dobilo tudi za 100 evrov višji socialni dodatek, v Združenem kraljestvu bodo najrevnejšim namenili 589 milijonov evrov pomoči.

Kaj pa pri nas? "V Sloveniji imamo za razliko od ostalih držav boljšo situacijo zaradi tega, ker so bile sklenjene pogodbe za nakup plina in električne energije že mnogo prej in ta trenutek nimamo tovrstnih težav," pravi infrastrukturni minister Jernej Vrtovec.

A na sredini dopisni seji je vlada le sprejela nekatere ukrepe. Tako je izdala uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov, s katero je znova uvedla regulacijo cen kurilnega olja. Omejila je maržo distributerjev na maksimalno šest centov na liter kurilnega olja. Cene se bodo tako oblikovale na podlagi predpisane metodologije, in sicer kot povprečna 14-dnevna cena tekočega obdobja.