Ostala brez službe, a ker hči dela prek študenta, prikrajšana še do subvencije

Vrstniki bodo šli brezskrbno na morje, jaz pa bom delala, v solzah pripoveduje 20-letno dekle. "Začela sem delati pri 17 letih, zato da bi lahko doma pomagala, da bi šlo na boljše, da bi bilo lažje, pa očitno ni čisto tako," pripoveduje.

Vse se je začelo z ločitvijo in mamino izgubo službe. Službo je izgubila, ker je morala za več mesecev na bolniško. "Enostavno me je z dvema otrokoma vrgel ven iz službe, čeprav je vedel, v kakšni situaciji sem. Bila sem dobra delavka, res, vsi so me pohvalili, da dobro delam, normo sem vedno delala, ampak to njih ne briga," razočarano razlaga mama.

Prijavila se je na Zavod za zaposlovanje in devet mesecev prejemala denarno nadomestilo, a je bilo tudi tega konec, zdaj zaradi zdravstvenih težav ni zmožna hoditi v službo. Upravičena je tudi do subvencionirane najemnine, a bi ji lahko zaradi hčerinega študentskega dela zdaj subvencijo delno odvzeli, so jim pojasnili na Centru za socialno delo.

"Njihovo pojasnilo je to, da naj pač hčerka neha delati, vendar potem pa sploh ni možnosti, da preživimo," svari mama, hčerka pa dodaja: "Ne zdi se mi fer, kakor da ne razumejo, da hočem pomagati, v bistvu ti to pomoč vzamejo na koncu, da smo na istem."