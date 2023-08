Ostali jim bodo vlažni domovi, negotova prihodnost in življenjska travma

Pred gasilskim domom Šmarca, kjer sva bili zmenjeni z Maticem in Gašperjem, je bilo postavljenih več palet ustekleničene vode, poleg pa napis: "Dva zavoja na družino! Prosimo, varčujte z vodo!" Razen tega pa še vedno ni bilo slutiti posledic poplav. Matic in Gašper sta nama v imenu Krajevne skupnosti Šmarca, PGD Šmarca in Župnijske Karitas Šmarca – Duplica pokazala teren in naju popeljala med ljudmi, da sva si lahko ustvarili realno sliko o trenutni situaciji in pomoči, ki jo bomo lahko ponudili prizadetim. Na poti skozi naselje so mimo nas hodili ljudje, vsi brez izjeme obuti v visoke gumijaste škornje, ki so bili blatni – tako kot njihova oblačila, roke, obrazi.

Fanta sta naju začela opozarjati na hiše, ki jih je dosegla voda. Težko je bilo verjeti, da je še pred nekaj dnevi voda okoli hiš segala najmanj meter visoko, v kletnih prostorih pa celo do stropa. Štiri dni po tem, ko je naselje zajela voda in nanesla nekaj manj kot pol metra blata, so s pomočjo gasilcev iz vseh hiš odstranili vso vodo, zdaj pa so jim kmetje s cisternami pomagali pri odstranjevanju mulja. Nisem se mogla načuditi, kaj vse so uspeli narediti v tako kratkem času. Pri vsaki hiši so ljudje povedali, da je bilo vse to možno s pomočjo gasilcev, prostovoljcev in prijateljev, ki so prišli iz vseh koncev Slovenije.

Težko je strniti vse te prizore, predvsem pa zgodbe ljudi, ki so vsi v šoku, polni adrenalina, ki jim pod težo vseh bremen počasi popušča. Skrbi jih, kaj bo, ko se bodo voda, blato, gasilci in prostovoljci umaknili, ko bo največje delo opravljeno, oni pa bodo ostali v vlažnih domovih in z ogromno dela, ki bo ostalo samo na njihovih ramenih. Vsi so že noro izčrpani od fizičnega dela in razmišljanja, kam vse na svojem domu usmeriti prostovoljce, za katere so izjemno hvaležni. Vsi hitijo čim prej spravit ven mulj in stvari za odpad, ker se bojijo, da bodo, če ne bodo dovolj hitri, morali kasneje na lastne stroške naročati odvoz. Fizično in mentalno so izmučeni od soočanja s kruto realnostjo in od skrbi, kako naprej.

Vsi brez izjeme trdijo, da so oni v redu, da so drugi, ki jim je še huje kot njim, vsi minimalizirajo svoje stiske. Razumem, da morda nekdo, ki mu je poplavilo klet, reče nekaj takega, saj ima bivalni del suh in ustrezen za bivanje. Težko pa je to slišati od nekoga, ki mu je po dolgoletnih odplačevanjih kredita za obnovo stare družinske hiše ostala samo razmočena lupina hiše, ali od nekoga, ki mu je sila vode povsem uničila temelje.

Da zvečer lahko zaspijo, vzamejo pomirjevala

Struga Kamniške Bistrice blizu Janine hiše je čisto prazna, saj je naredila novo strugo, ki se je med poplavami na vso silo zabijala ravno v Janino hišo. Malo naprej se lahko celo vidi otoček, ki je nastal med staro in novo strugo, ter ostanke sprehajalne poti. Reka je spodnesla temelje prizidka, zato jim ne preostane drugega kot rušenje. Jana nama je pokazala slike sobe, ki so jo teden dni pred poplavami uredili hčerki, ki sedaj ni videti niti malo podobna sobi na fotografijah. Boji se, da je tudi preostali del starejše hiše postal nevaren za bivanje. Zdaj čakajo na statike, da ocenijo situacijo, vendar ne ve, če je do takrat z otroki sploh varno živeti v taki hiši.

Hčerki v nedeljo prihajata domov. V času našega obiska sta bili na morju s starimi starši, kjer bi sicer morala biti tudi starša, vendar doma rešujeta, kar se rešiti da. Na stojalu za perilo sušijo fotografije, ki so jih uspeli dobiti, in previdno sortirajo, katere spomine še lahko rešijo.

Jana nama je zaupala, da se je sesedla in da ne more več, da ne ve, kaj sploh še narediti. Jana je bila sama vedno tisti sonček, ki je dajal energijo drugim, zdaj pa ne more več. Vidno je izčrpana. Zvečer se izmučena uleže v posteljo v objektu, ki verjetno ni več varen, ampak nima kam. V hiši je še zdaj čez 70-odstotna vlažnost. Pravi, da je jogi tak, kot da bi se ulegel v vodo. Boji se zaspati, vsak zvok jo prestraši, in da zvečer lahko zaspi, vzame pomirjevala – kar nekaj ljudi je šlo po pomirjevala, da lahko zvečer zaspijo. Vendar se zjutraj ne zbudi nič kaj bolj spočita. Tudi njena soseda nama je dejala, da se utrujenosti ne da izmeriti. Zjutraj se zbudijo enako izčrpani in obremenjeni, kot preden so šli spat. Pokonci jih držita le adrenalin in skupna delovna energija, ki prežema ulice.