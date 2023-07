'Otroci so (pre)pogosto obremenjeni s tem, kako bodo drugi gledali nanje'

Vsi se želimo počutiti sprejete, občutek, da ne pripadamo skupini, pa še posebej prizadene otroke. Na vrstnike se otroci pogosto spravijo, ker so drugačni, čeprav za to pogosto niso sami krivi. Krivično je, da je otrok izločen zgolj zato, ker prihaja iz socialno šibkejšega okolja in mu starši ne morejo privoščiti šolskega izleta ali pa celo osnovnih šolskih potrebščin. "Predvsem se nam zdi pomembno, da otrokom, ki nimajo enakih možnosti kot njihovi vrstniki, omogočimo, da niso izpostavljeni stigmi revščine," pravijo na ZPM Moste - Polje.

Otroci so zelo hitro obremenjeni s tem, kako bodo drugi gledali nanje, hkrati pa se pogosto znajdejo v stiski, ker ne želijo obremenjevati staršev. Med njimi je tudi polnoletni dijak, ki obiskuje srednjo grafično šolo. V najemniškem stanovanju živi s staršema in sestro, zaradi šolanja sta sicer s sestro med tednom nastanjena v dijaškem domu. Oba starša sta zaposlena, a imata zdravstvene težave. Oče je zaradi težav s hrbtenico na dolgotrajni bolniški in je invalid III. kategorije. Ker operacija ni možna, čaka na različne terapije. Mama je lani prestala kar nekaj operacij, nazadnje jo je imela zaradi rakavih sprememb.

icon-expand Najstnik FOTO: Shutterstock

Kot pravijo na Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje, mama deluje zelo skromno. Z možem se zelo trudita in jima je hudo za otroka, ker jima težko kaj privoščita, tudi na morju niso bili že vrsto let. "Povedala je tudi, da sta otroka precej socialno izključena, ker nimata firmiranih oblačil, ne moreta na izlete, pijače z vrstniki in podobno," pravi strokovna sodelavka iz ZPM Moste - Polje. Doslej za pomoč niso prosili, nedavno pa je s strani terapevtke prišla prošnja za plačilo ekskurzije. Starša namreč nista mogla plačati zneska, sin pa je zato rekel, da si na izlet niti ne želi iti. "Očitno ni želel finančno obremenjevati staršev, željo je izrazil šele na terapijah," je povedala sogovornica in dodala, da mu je ekskurzijo plačala organizacija.

Pomembno je, da otroci niso izpostavljeni stigmi revščine "Predvsem se nam zdi pomembno, da otrokom, ki nimajo enakih možnosti kot njihovi vrstniki, omogočimo, da niso izpostavljeni stigmi revščine," pravi sodelavka Zveze prijateljev mladine Moste - Polje Živa Logar. Ne gre le za večje stvari, kot so ekskurzije, otroci se lahko neprijetno ali pa izločeno počutijo že, če nimajo osnovnih šolskih potrebščin. Začetek novega šolskega leta tako v stisko ne postavi le staršev, ki dobro vedo, da gre za velik strošek, pač pa tudi otroke, ki se bojijo, da bodo izstopali. Zakaj je pomembno, da se otroci počutijo vključene, in kako lahko pomagamo?

Težko je, če si morajo potrebščine izposojati – vsak otrok si zasluži svoje pripomočke "Otroci so pogosto obremenjeni s tem, kako so videti, kakšna oblačila nosijo, kako bodo drugi gledali nanje in ali imajo dovolj dobro znamko oblačil," pravi Andrej Omulec, doktor zakonske in družinske terapije, ki pod okriljem Zveze prijateljev mladine Moste - Polje dela z otroki in družinami v stiski. Pojasnil je, da otroci hitro najdejo posameznika, ki je "slabše" oblečen, in ga na podlagi tega lahko tudi izločijo ali pa se iz njega norčujejo.

Pravi, da želijo biti otroci razbremenjeni, da se ne želijo ukvarjati s tem, ali imajo dovolj dobra oblačila in potrebščine. "Pomembno je, da jim s pomočjo te akcije pomagamo, da v šolo hodijo na dostojen način in se tam počutijo sprejete," je še povedal Omulec. Otroci se namreč v zelo nerodnem položaju znajdejo tudi, ko pri pouku nimajo geotrikotnika, šestila ali pa plastificiranega zemljevida in morajo sošolce prositi, da jim pripomočke posodijo. Na ZPM Moste - Polje, ki bo potrebščine razdelil med otroke, pravijo, da jim najbolj primanjkuje šestil, geotrikotnikov, nalivnih peres, tempera barvic in kalkulatorjev. "Tudi atlasi so zelo dragi, zato se tudi tega zelo razveselimo," je povedala Logarjeva. 'Zunanji dejavniki ne smejo biti pogoj za to, da je otrok izločen' "Enakost med otroki v razredu je pomembna zato, da otrok nima občutka, da ga nekdo ne sprejema, ker v šolo prihaja s slabšo torbo ali slabšimi supergami," pravi Monika Erjavec Bizjak, magistra zakonskih in družinskih študij ter vodja projekta Dobro sem pri Zvezi prijateljev mladine Moste - Polje. Kot pojasnjuje, zunanji dejavniki ne smejo biti pogoj za to, da je otrok izločen.

"Otroci se bodo že zaradi osebnostnih lastnosti nekako razdelili v skupine in sklepali prijateljstva. Prav je, da mi poskrbimo za to, da se jih ne ločuje na podlagi tega, kako vizualno prihajajo v šolo, torej s kakšno torbo, kakšnimi potrebščinami. To ne bi smelo biti breme otroka," je pojasnila.