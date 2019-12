Če sta mi jutro polepšala dva srčna prostovoljca, ki sta ponudila pomoč v zares napornih dejavnostih tega časa, me je bolela duša ob pogovoru s hudo bolno mamico.

"Otroka imam. Srednješolca. Z njim živim sama. Bolna sem, hudo. Prebolevam tretjo obliko raka. Pri prvem zdravljenju sem lahko še opravljala delo. Nikoli le osem ur dnevno, po deset in več. Izčrpala sem se in omedlela. Pristala sem v bolnišnici. Dolgo časa, saj so mi ugotovili napredujočo bolezen. Bila je zares dolgotrajna in že med bolnišničnim zdravljenjem je delodajalec sporočil, da zame ni več mesta. Domačo oskrbo je prevzel moj otrok, ki je bil takrat še osnovnošolec," pripoveduje. In v krčevitem joku pove, da je, ko je zmogla hoditi, obiskala pristojni CSD, da je vložila vlogo za socialno pomoč. Nanjo je čakala štiri mesece. S sinom sta bila brez centa, brez hrane, brez upanja in brez moči. Sredstev ni imela niti za dodatno zavarovanje. Ni zmogla niti do zdravil. Povedala je, da sta v tistih težkih trenutkih življenja z otrokom razmišljala o najhujšem. Otrok je skrivaj v šoli pobiral kruh in jabolka, ki so bila na voljo za tiste, ki niso imeli plačane šolske prehrane. Mama pa tudi ni uredila subvencije za šolsko prehrano, ker sta jo bolezen in stanje revščine zamrznila.

Anita Ogulin je dolgoletna prostovoljka in človekoljubka, humanitarka, borka, ki živi za zgodbe, ki jih piše življenje. Je čutna, a hkrati energična ženska, ki svojo moč črpa iz svoje družine in narave, je mati dveh otrok in babica dvema vnukoma. Ni ji vseeno, v kakšni družbi živimo, in se za to, da se svet spreminja na bolje, goreče trudi vsakodnevno. Utrinke svojih dni zapisuje v dnevniku za našo spletno stran.

"Prebila sva se skozi to obdobje," pravi, "in nekajkrat sem našla delo na črno, da sva imela za kruh in mleko." Pobarala sem jo – ker živita v najemnem občinskem stanovanju na robu naše dežele, ali nista imela nobenih stikov s sosedi v bloku, s svojci. S komerkoli. Povedala je, da jo je otrok prosil, naj nikomur ne pove, da nimata niti za hrano. Ker že tako nima prijateljev, če bodo izvedeli, ga bodo še bolj izločali. Znova je začela delati na črno. Znova po vse dni. In celo za nekaj mesecev ni prejela plačila. Po dveh letih pa se je bolezen ponovila. Tretjič. In spet je bila potrebna bolnišnična oskrba – za dolgo obdobje. Domačo nego ji je tudi tokrat zagotavljal mladoletni otrok. Toda vse bi še šlo, tudi s prihodki socialne podpore, otroškega dodatka in preživnine, ki jo v nizkem znesku, ampak redno, plačuje otrokov oče. Bremeni pa jo dolg stanovanjskega sklada. Izvršbe prehajajo v rubeže, ona pa nimata že tako nič več. Gospa znova nima dodatnega zavarovanja, nima sredstev za plačilo in spet je brez potrebnih zdravil. Beda in obup jo peha v še večjo socialno in bolezensko stisko. Povsem nemočna je, ko izreče še zadnji stavek"sem mislila, da me bo pokopala bolezen – pa zares ne zmorem več te bede, v kateri obupuje tudi moj otrok." Hitim na novinarsko konferenco, kjer bomo predstavili prvo leto delovanja programa Verige dobrih ljudi. To je edini program v naši družbi, ki družinam v socialni stiski (kot sta mamica in sin iz uvodne zgodbe) zagotavlja celostno in celovito podporo in pomoč. Ker smo na ZPM Ljubljana Moste - Polje že več desetletij dejavni na področju humanitarnosti, smo pri skrbi za otroke začeli opažati, da otrokom ne moremo učinkovito pomagati – tudi preko programa Botrstvo, če ne pomagamo družini kot celoti. In tako smo začeli vstopati v družine zares velikih stisk. Učinkovita in celostna pomoč pa je bila ključ do zares uspešne pomoči, da smo družino opremili za samostojno in uspešno pot življenje in vpetost v družbo. In večletne izkušnje celostne podpore in pomoči družinam so se s pomočjo strokovnjakov prostovoljcev spojile v Verigo dobrih ljudi, ki sta jo hvalevredno podprla medijska hiša Pro plus in POP TV. Program Veriga dobrih ljudi je program opolnomočenja, kjer prav vsak uporabnik, ki ga k nam po pomoč usmerjajo različne institucije države, prejme vse tiste oblike pomoči, ki so za njegovo stisko nujno potrebne in najbolj učinkovite. Program bom najlažje razložila skozi uvodni primer mamice z mladoletnim sinom, ki sem jo danes sprejela. Po današnjem uvodnem razgovoru in usklajevanju s pristojnim CSD jo bomo te dni obiskali na njenem domu. Tam se bomo pogovorili še z otrokom in ugotovili njuno stanje doma. Kajti vse, ki se k nam obrnejo po pomoč, sprejmemo in jim damo priložnost, da z nami delijo svoje stiske. Pogovor vodi strokovna oseba, ki družino pozneje vodi čez program.

Anita Ogulin FOTO: Miran Juršič