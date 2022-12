Otroka potrebujeta posebno prehrano, za katero ji zmanjka denarja

Cene hrane so v zadnjem času izrazito poskočile. Številni, ne le socialno šibkejši, ampak tudi tisti, ki za svoje delo prejemajo minimalno plačo, si težko privoščijo že osnovne prehrambne izdelke, kdor potrebuje posebno prehrano, pa je še v toliko večji stiski.

Med njimi je tudi mama samohranilka s tremi otroki, ki nam je povedala svojo zgodbo in razloge, zakaj se je obrnila na Verigo dobrih ljudi. Pojasnila je, da imata mlajša sinova hudo sladkorno bolezen in status otroka s posebnimi potrebami. Oba imata dieto in potrebujeta posebno prehrano, ki pa veliko stane. "Hrana je zdaj skoraj enkrat dražja," je povedala in dodala, da je s svojimi prihodki skoraj ne uspe več kupiti.

Sama je namreč že pol leta na bolniški, saj je bila hudo bolna, zdaj pa upa, da bo z novim letom le lahko šla nazaj v službo. Že 23 let namreč dela pri istem delodajalcu kot čistilka in prejema minimalno plačo, odkar pa je na bolniški, težje shaja. Avgusta jo je tudi zapustil mož in čeprav je sodišče odločilo, da mora za otroke plačevati preživnino, je ne plačuje, zato je na sodišče dala predlog za izvršbo, da mu bodo preživnino trgali od plače. Kdaj se bo to zgodilo, še ne ve.