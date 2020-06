Otrokom letošnjih počitnic ne sme vzeti nobena epidemija

Kajti če se znajdejo v eksistenčni, zdravstveni, čustveni stiski starši, so v njih tudi otroci. Pred njimi je nemogoče karkoli prikrivati. Spoj otroka s starši je tako zelo tankočuten, celosten, pristen, v času odraščanja pa kričeče neviden. Vsak dan se trudimo pomagati krikom za pomoč v skrbi in strahu celo pred pretečimi družinskimi tragedijami. Zato smo v času izrednih razmer hkrati vse energije usmerjali tudi v pripravo številnih razbremenjujočih dejavnosti za otroke med poletnimi počitnicami. Skrbno smo organizirali in pripravili uresničevanje taborov v Vili Šumici v Kranjski Gori, v Bohinju, Pomurju, letovanja na morju, potovanja in raziskovanja po Sloveniji in počitniško varstvo.

Pričenjajo se počitnice naših šolarjev. Tako zelo zaslužene za otroke. Izbruh svetovne pandemije je prav vsakega od njih zaznamoval na svoj način. Prekinil je vezi s sošolci, vrstniki, prijatelji in ne glede na družinska ozadja prav vsakega otroka opremil z negotovostjo na premnogih področjih. Seveda so družine, ki nimajo prav nobenih primanjkljajev, lajšale stiske otrok na različne načine. V družinah našega vsakdana pa ni bilo tako. Otroke, ki v povsem običajnih družbenih razmerah ne živijo brezskrbnega in zdravega otroštva, je čas izrednih razmer tako zelo potisnil v strahovite stiske krute realnosti, ki se enači z njihovimi starši.

Kajti otrokom – ne glede na socialni status, na osnovi več desetletnih izkušenj, ki smo jim dodali težko letošnjo, želimo omogočiti vse tisto, kar resnično potrebujejo na poti skozi odraščanje. Varno okolje in zaupanja vredne, sočutne in razumevajoče sogovornike, spremljevalce, animatorje, vzgojitelje, zdravnike in druge zdravstvene delavce…. In seveda tudi terapevte. Pa socialne, ustvarjalne, športne, izobraževalne, raziskovalne, animacijske in številne druge dejavnosti, v katerih otroci krepijo komunikacijske, socialne in druge veščine. Kjer se opremljajo s pozitivnimi vrednotami življenja, kjer so vsi enakovredni, kjer merijo moči in izražajo ter krepijo svoje dane talente. Kjer so vsi spoštovani, kjer jih imamo preprosto radi. In v teh počitniških programih in dejavnostih smo tudi otrokovi zaupniki. Priča smo izpovedim, ki ježijo kožo. Utrinjanjem dogodkov otrok, v lastnih družinah, šolah, okoljih kjer živijo in delujejo, ni konca. Nudimo jim varno okolje, kjer so slišani in lahko izlijejo svoje misli, bolečine in negativna občutja, ki jih nosijo s seboj. Z nami pustijo prav vse tisto, kar zaustavlja njihov zdrav duševni in fizični razvoj.

Anita Ogulin je dolgoletna prostovoljka in človekoljubka, humanitarka, borka, ki živi za zgodbe, ki jih piše življenje. Je čutna, a hkrati energična ženska, ki svojo moč črpa iz svoje družine in narave, je mati dveh otrok in babica dvema vnukoma. Ni ji vseeno, v kakšni družbi živimo, in se za to, da se svet spreminja na bolje, goreče trudi vsakodnevno. Utrinke svojih dni zapisuje v dnevniku za našo spletno stran.

Ko nas je Pavel – trinajstletnik iz vzhodne Slovenije, ki je bil lani prvič na morju – v tem tednu poklical in prosil, če gre lahko tudi letos z nami na morje, je najprej dejal, da zato, ker so mu spomini na vsak trenutek preživet v Zambratiji celo leto pomagali, da je preživel. Na vprašanje. kaj se mu je v tem letu hudega zgodilo je povedal, da je njegovo mamico letos možganska kap. Da je ves čas skrbel zanjo, da nimata sorodnikov in, da pogosto nista imela niti za kos kruha. Večkrat si je v šoli nabasal žepe s hrano, da je bila vsaj mamica sita. S sošolci se ni družil, ker ni imel časa pa tudi vsi se norčujejo iz njega. Mamica je sedaj pričela znova za silo hoditi – in bo mogoče lahko ostala vsaj deset dni sama. In mu je dovolila, da pokliče in vpraša, če ga lahko znova povabimo na počitnice. Ker se je lani naučil plavati, se boji, da je že pozabil. In rad bi spoznal še kakega prijatelja.

Učno pomoč prejema tudi Rebeka. Njena starša sta se v času, ko sta oba ostala na čakanju tako prepirala in pretepala, da je večkrat posredovala policija. Ni vedela za katerega naj se zavzame. Večkrat je bila tepena tudi sama. Ko smo v Verigi dobrih ljudi pomagali družini v času izrednih razmer – smo deklico morali umikati. Kako zelo ga potrebuje tudi med počitnicami.

V mislih se mi prepletajo številne trpke zgodbe otrok, ki smo jih doslej vključevali na počitnice s pomočjo donatorjev in podpornikov. Največ s pozivi poslušalcem tako zelo zavzetega Vala 202. Ki je medijski partner našega Botrstva.

Že šesto leto zapored, pa s plemenitim namenom za počitnice otrokom, Slovenijo združuje Junak - Miha Deželak, z vodstvom Radia 1 in ekipo, s katero potuje po naši deželi. Kako zelo pomembna je njegova letošnja pot z ekipo, saj je to prva lepa zgodba po razglašeni pandemiji. Prva letošnja izkušnja, ko si lahko segamo v roke za dober namen. Prva zares glasna podpora dobremu za dobro. In ker je bila tudi ta v tem letu malce pod vprašajem, lahko samo iskreno izrazim zahvalo vsem sodelujočim za karavano dobrega!

Zahvala tudi vsem vam, ki vam je mar in sledite zgodbam otrok, ki jih bomo zmogli spreminjati. Letošnjih počitnic otrokom ne more in ne sme vzeti nobena epidemija, noben ukrep – ker jih potrebujejo in ker jih odgovorno in srčno, skladno z navodili tudi medicinske stroke, kar zadeva Covid-19 pripravljamo in se bomo zares trudili, da jih bomo v ZPM Moste Polje tudi uresničili.