CSD materi samohranilki vzel otroške dodatke za poplačilo dolgov

Otroški dodatek je torej namenjen otroku in zadostitvi njegovim potrebam, a vse prevečkrat se zgodi, da sistem deluje drugače. Na ZPM Moste Polje se srečujejo s primeri, ko otroške dodatke, ki bi morali biti namenjeni otrokom in za otroke, starši zaradi takih in drugačnih razlogov sploh ne prejmejo.

Podobno se je zgodilo mami samohranilki. Slednja ima težave z izplačilom preživnine, ki je oče ne izplačuje. Mama se zelo trudi, da bi našla službo, in jo tudi najde, a vedno za določen čas. Ko se ena služba konča, je nekaj mesec doma, dokler spet ne najde službe. V času, ko je doma, vloži vlogo za denarno socialno pomoč. Nekajkrat je bila do denarne socialne pomoči upravičena tudi v času, ko je imela službo, saj je imela zelo nizko plačo, skrbeti pa je morala za štiri otroke. Družina sicer živi v lastni nepremičnini, ki pa ni uporabna za življenje. Omenjena nepremičnina je bila ocenjena na manj kot 120.000 evrov, po novem izračunu vrednotenja nepremičnine, pa so jo ocenili na več kot 120.000 evrov, kar pa mama, ko je ponovno vložila vlogo za denarno socialno pomoč ni vedela. Denarno socialno pomoč oseba namreč prejema tri mesece, nato mora ponovno izpolniti vlogo. Mama je med čakanjem na novo odločbo tako še naprej prejemala denarno socialno pomoč in denar sproti porabljala za življenjske stroške. Ko pa je prejela novo odločbo, v kateri so upoštevali nov izračun vrednotenja nepremičnine, do denarne socialne pomoči ni bila več upravičena. V odločbi pa je tudi pisalo, da mora denarno socialno pomoč, ki jo je prejemala zadnja dva meseca, medtem ko je čakala na novo odločbo, vrniti. Ker denarja za poplačilo ni imela, saj je komaj preživljala otroke in sebe, je CSD začel znesek za neupravičeno prejeto denarno socialno pomoč poplačevati z otroškimi dodatki, ki jih je mama prejemala za svoje otroke. Tako ni ostala le brez denarne socialne pomoči, ampak tudi brez otroških dodatkov, ki jih je nujno potrebovala, saj njena plača ni zadoščala za preživetje.

Glede na Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev lahko CSD namreč pravico iz javnih sredstev (v omenjenem primeru otroški dodatek) mesečno zmanjša glede na višino neupravičeno prejetih javnih sredstev (denarno socialno pomoč) in število mesecev do izteka pravice.

A če je otroški dodatek namenjen za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka, bi moral njegov namen temu služiti, in ne poplačevanju 'dolgov'. Prav tako bi moral otroški dodatek šteti kot dopolnilni prejemek, kot je zapisano tudi na spletni strani ministrstva za delo, torej ga ne bi smeli upoštevati pri dodelitvi pravic iz javnih sredstev. Tudi zato so v okviru Verige dobrih ljudi v manifestu zapisali, da bi morali otroški dodatek izvzeti iz seštevka za dodelitev pravic iz javnih sredstev.