Peter Poles o Verigi dobrih ljudi

Dobrodelnost Petru Polesu, voditelju oddaje Dan najlepših sanj, nikakor ni tuja. Videli smo ga veslati v 24-urnem izzivu, tekel je z Malimi koraki za velik cilj, zdaj je postal en člen v Verigi dobrih ljudi: "Dobrodelni projekti me spremljajo praktično od začetka mojega medijskega pojavljanja." S svojo prepoznavnostjo je namreč dobil moč, da ljudi ozavešča o problemih, ki bi jih bilo z nekaj volje možno rešiti. In to ga je pritegnilo tudi pri projektu Veriga dobrih ljudi. Kljub temu, da je jasno, da je izhod iz revščine zapletena in zahtevna naloga, ponuja celostno rešitev: "Veriga dobrih ljudi se mi zdi super projekt. Ne gre samo zato, da bomo mi ljudem nekaj dali, potem naj se pa znajdejo naprej, ampak se jim bo pomagalo prebroditi krize, ki jih imajo in se jih usmerilo, da se bodo znali s problemi tudi soočiti in jih sami reševati."