Plesen, vlaga, polomljeno pohištvo ... Družina potrebuje pomoč

To zimo podarjamo toplino, je letošnje praznično sporočilo humanitarnega projekta Veriga dobrih ljudi. A številne družine poleg ogrevanja, za katerega so položnice letos občutno dražje, potrebujejo pomoč tudi drugje. Petčlanska družina tako med drugim trenutno najbolj potrebuje sredstva za čiščenje plesni, sredstva za pleskanje stanovanja in novo pohištvo (postelje, omare, jogiji) ter sušilni stroj.

Gre za družino, starša in tri otroke, dva sta sicer že polnoletna, ki se zelo trudi, da lahko iz meseca v mesec preživi. Mama je kljub številnim zdravstvenim težavam zaposlena in dela v invalidskem podjetju. Oče je na dolgotrajni bolniški, ker ima hude težave s križem. Najstarejši sin je pred slabim mesecem doživel prometno nesrečo, ki mu je pustila posledice. V možganih so namreč opazili krvavitev in tako še vedno hodi na preglede. Ko je bil zdrav, je delal preko študentskega servisa in si s tem plačeval šolo, ki jo dela izredno. Srednji sin je star 18 let in hodi v srednjo šolo, najmlajši pa obiskuje v 2. razred, a boleha za boleznijo, ki mu povzroča težave s kolki. Potreboval bi terapije v vodi, a mu jih starša ne moreta omogočiti.